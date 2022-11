Tous les quatre ans, les meilleurs footballeurs du monde se disputent le trophée doré de la Coupe du monde. Quatre grands noms du football luxembourgeois dévoilent leurs favoris.

Coupe du monde au Qatar

Les pronostics des experts luxembourgeois pour le Mondial

Tous les quatre ans, les meilleurs footballeurs du monde se disputent le trophée doré de la Coupe du monde. Quatre grands noms du football luxembourgeois dévoilent leurs favoris.

Par Bob Hemmen, Jan Morawski et André Klein, (traduction en français tb)

Dimanche à 17 heures, la Coupe du monde de football au Qatar s'ouvrira avec le duel entre le pays hôte et l'Équateur. Avant le début du tournoi, l'entraîneur de la FLF Luc Holtz, la joueuse de l'équipe nationale Laura Miller, l'ancien joueur de l'équipe nationale et expert de la télévision René Peters ainsi que le performer de Hesperange Dominik Stolz donnent leurs pronostics. En outre, ils racontent comment ils vont suivre la Coupe du monde.

Coupe du monde 2022 au Qatar La polémique entoure cette première édition du Mondial jouée en automne. Et la dernière qui se jouera à 32 équipes. Celles-ci vont s'affronter à travers 64 matches pour tenter de décrocher le précieux trophée remis aux champions du monde.

Luc Holtz

L'entraîneur national se réjouit de la Coupe du monde et considère à nouveau le champion en titre comme l'un des favoris.

Peu après que la sélection FLF aura disputé dimanche (coup d'envoi à 15 heures contre la Bulgarie) son dernier match de l'année 2022, la Coupe du monde débutera à 17 heures avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Luc Holtz ne sait donc pas encore s'il assistera à la rencontre. „Nous n'avons rien prévu. Cela dépendra certainement aussi de l'issue de notre match“, estime l'homme de 53 ans. Même s'il a dû se concentrer récemment sur la préparation des deux matchs amicaux, l'entraîneur du FLF attend le tournoi avec impatience. « La Coupe du monde reste le plus grand événement footballistique. En tant que sportif, je me réjouis de voir des matchs de haut niveau.»

La force des Allemands

Holtz estime que plusieurs nations ont des chances de remporter le titre. «La France est la plus forte individuellement. Mais je pense que le Brésil et l'Espagne seront également en lice pour le titre». Il considère l'équipe d'Allemagne comme faisant partie du cercle élargi des favoris. «L'Allemagne est toujours considérée comme une équipe de tournoi, c'est pourquoi je suis curieux de voir comment l'équipe va s'en sortir. Il y a certes des nations individuellement plus fortes, mais la devise des Allemands est souvent : la mentalité bat la qualité».

Au Qatar, le sélectionneur national Luc Holtz observera sur place le Portugal, son adversaire pour les qualifications à l'Euro. Photo: Stéphane Guillaume

Selon Holtz, la mission de la France de défendre son titre sera tout sauf facile. «N'Golo Kanté et Paul Pogba manquent en tant que leaders. Aurélien Tchouameni a certes un énorme potentiel, mais il n'a peut-être pas encore la personnalité pour prendre les choses en main». Holtz se rendra au Qatar le 1er décembre pour observer le Portugal, son adversaire dans les qualifications pour l'Euro. Dans l'État du désert, l'entraîneur national veut toutefois assister à un maximum de matchs. Il se réjouit également de rencontrer l'Argentine de Lionel Messi. «Devenir champion du monde est son grand rêve», selon Holtz.

Laura Miller

La capitaine de la sélection FLF croise les doigts pour Lionel Messi, mais elle éprouve aussi de la sympathie pour la Belgique.

Laura Miller sait ce que c'est que d'être sur la pelouse avec l'équipe nationale de football. Dimanche dernier, la jeune femme de 20 ans a mené les femmes de la FLF sur le terrain en tant que capitaine contre la Lituanie et a même marqué un but lors du match 2-3. Laura Miller n'a encore jamais participé à un championnat du monde. Pourtant, la Luxembourgeoise ne veut pas manquer ce grand événement sportif. Elle veut au moins regarder certains matchs à la télévision. «Comme la Coupe du monde a lieu en hiver et que je suis actuellement étudiante en Belgique, je n'ai pas le temps de regarder beaucoup de matches. J'essaie néanmoins de regarder les matches des grandes nations», explique l'étudiante, qui ajoute : «L'été aurait été une meilleure date pour moi. J'aurais alors certainement pu voir plus de matches».

Une fin en apothéose

Laura Miller a également un souhait quant à l'identité du vainqueur du trophée d'or. «J'espère que Lionel Messi pourra être récompensé par la Coupe du monde à la fin de sa carrière. Mais je pense qu'au final, c'est le Brésil qui remportera le tournoi. Mon cœur dit Argentine, mais ma tête pense au Brésil». Selon elle, l'offensive autour de Neymar et Vinicius Junior est trop forte. «Le Brésil n'a pas vraiment de point faible. Les gardiens et la défense sont également bons».

Laura Miller pense que le trophée sera remporté par un pays d'Amérique du Sud. Photo: Stéphane Guillaume

Parmi les nations européennes, elle croise les doigts pour la Belgique. «C'est la dernière chance de la génération dorée», estime la Luxembourgeoise. Selon elle, la France est toujours candidate au titre malgré de nombreuses absences, tandis que l'Espagne et l'Allemagne ont des équipes jeunes et joueuses qui doivent encore acquérir de l'expérience. Chez elle, au Luxembourg, elle regarderait les matchs en famille ou avec des amis. Elle ne sait pas encore exactement comment elle suivra les matchs en Belgique, avec des camarades d'université ou seule.

René Peters

L'ancien joueur de l'équipe nationale a des sentiments mitigés à l'égard du Qatar. De son point de vue, la coupe revient à une équipe d'Amérique du Sud.

Même un expert de la télévision ne peut nier que cette Coupe du monde lui semble étrange. «Certes, c'est toujours du football et une Coupe du monde est une belle chose, mais d'une certaine manière, c'est complètement différent», avoue René Peters. L'international aux 92 sélections regarde le Qatar avec scepticisme, mais y voit aussi d'autres raisons : «Les équipes n'ont pratiquement pas eu de préparation, cela se passe en hiver. Et au Luxembourg, même le championnat continue. C'est comme s'il y avait des matches de Ligue des champions entre les deux et pas de grand tournoi».

René Peters regardera la plupart des matchs de la Coupe du monde à la maison. Photo: Christian Kemp

Néanmoins, cet homme de 41 ans se réjouit de la compétition - même s'il regardera probablement la plupart des matchs à la maison, devant la télévision. «Peut-être que l'occasion se présentera de voir l'un ou l'autre match au café, mais en principe, c'est difficile à l'extérieur cette fois-ci», explique Peters. «C'est dommage, car le football est un sport qui a besoin des supporters».

La France manque d'harmonie

Selon l'ancien footballeur (près de 400 matches en première division luxembourgeoise), le titre ira cette année à l'Amérique du Sud. «Le Brésil et l'Argentine ont les meilleures équipes. Par rapport aux Européens, ils sont plus rodés et sont donc pour moi les grands favoris», explique-t-il.

Selon lui, c'est surtout la France, tenante du titre, qui manque d'harmonie. Mais il ne faut pas oublier les favoris habituels. Car outre les Français, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou la Belgique sont toujours prêts à surprendre.

Dominik Stolz

Le joueur allemand de Hesperange espère que son pays natal jouera pour le trophée et compte sur la classe des joueurs du Bayern.

Dominik Stolz croise naturellement les doigts pour son pays d'origine lors de la Coupe du monde au Qatar. «Je pense que l'Allemagne a de bonnes chances», dit le joueur de 32 ans. «Tout va vraiment bien en ce moment au Bayern, cela pourrait jouer un grand rôle, après tout, il y a beaucoup d'acteurs bavarois dans l'équipe nationale. L'Allemagne n'a pas vraiment été bonne en Ligue des Nations, c'est pourquoi l'équipe ne compte plus pour beaucoup parmi les grands favoris, cela pourrait jouer dans les cartes de l'équipe».

Dominik Stolz est également en mission avec Hesperange pendant la Coupe du monde. Photo: Stéphane Guillaume

Dominik Stolz souligne également les qualités d'autres équipes : «La France et l'Angleterre comptent également parmi les favoris. Je pense qu'une équipe d'Europe remportera le titre. Ou alors le Qatar sera champion du monde, car il a acheté la coupe en même temps», plaisante-t-il.

Sur le terrain plutôt que devant la télévision

En BGL Ligue, il n'y a certes pas de rencontres ce week-end en raison des matchs internationaux de la sélection FLF, mais dimanche prochain, Dominik Stolz sera à nouveau sollicité avec Hesperange. Contrairement à la plupart des autres nations, il n'y aura pas de pause pendant la Coupe du monde. Les footballeurs comme lui ne peuvent donc pas regarder tous les matchs. «Je vais suivre la Coupe du monde normalement. Mais cette année, c'est un peu spécial parce qu'elle se déroule en hiver et que nous sommes nous-mêmes sur le terrain. Je ne reporterai pas de rendez-vous, mais si je suis chez moi et qu'il y a un match intéressant, je le regarderai.»

