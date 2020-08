Le football est de retour au pays et les spectateurs n'ont pas manqué de copieusement garnir les tribunes lors du week-end. Pour ce qui est de la compétition, Hesperange et Wiltz ont marqué leur territoire alors que dans le derby eschois le Fola et la Jeunesse n'ont pu se départager.

Les promus déjà dans le rythme

Le football est de retour au pays et les spectateurs n'ont pas manqué de copieusement garnir les tribunes lors du week-end. Pour ce qui est de la compétition, Hesperange et Wiltz ont marqué leur territoire alors que dans le derby eschois le Fola et la Jeunesse n'ont pu se départager.

(DH) - Le Swift et Wiltz, les deux promus, ont entamé la compétition par le bon bout en s'adjugeant logiquement les trois points face à Differdange (3-1) et contre Etzella (2-1), dans le derby du Nord. Une première journée de BGL Ligue toutefois tronquée puisque les rencontres RM Hamm Benfica - Dudelange et Progrès - Racing ont dû être reportées en raison de cas positifs au covid-19.

«Les gens ont faim de football», avait annoncé Paul Philipp. Le président de la FLF ne s'est pas trompé et ce sont 600 spectateurs qui ont été admis dans le stade Emile Mayrisch pour y suivre le derby eschois. Un derby sans vainqueur devant une coulisse réduite en raison des mesures sanitaires mais des spectateurs ravis du spectacle offert par les deux équipes. Bensi a rapidement ouvert le score (9e) et c'est Soares, juste avant la pause, qui a égalisé pour l'équipe de Marcus Weiss.

Les résultats Wiltz - Etzella 2-1

Titus Pétange - Strassen 2-0

Swift - Differdange 3-1

Fola - Jeunesse 1-1

Rosport - Rodange 3-1

Mondorf - Hostert 1-1

RM Hamm Benfica - Dudelange reporté

Progrès - Racing reporté

Le derby du Nord, entre Wiltz et Etzella, a aussi fait le plein (800 spectateurs). Tout s'est joué autour de l'heure de jeu. Kadrija a d'abord fait souffler un vent de panique dans les rangs du promu (52e), mais les Rouges ont rapidement effacé leur but de retard. Le temps pour Pita (58e) et Ibrahimovic (62e) de régler la mire.

C'est une histoire de penaltys (trois) qui a rythmé l'évolution du score du duel entre le Swift et Differdange. La formation de Jeff Strasser, qui aura des difficultés à gérer son effectif tant les recrues sont en nombre, s'est imposée 3-1 alors que Joubert fêtait pour l'occasion son 500e match parmi l'élite.

De son côté, l'Union Titus Pétange, qui ne connait toujours pas le nom de son adversaire en Ligue Europa (le duel Lincoln Red Imp - Pristina a été reporté deux fois en raison de la pandémie) s'est imposée 2-0 contre Strassen. Des buts signés Hamzaoui (16e) et Maah (41e).

De son côté, Rosport a bien débuté le championnat en écartant Rodange (3-1), un potentiel concurrent pour le maintien alors que Mondorf et Hostert n'ont pu se départager (1-1), Rodrigues égalisant à neuf minutes du terme de la rencontre.

La 2e journée Samedi à 18h

Racing – Fola

Dimanche à 16h

Wiltz - RM Hamm Benfica

Dudelange - Titus Pétange

Rodange - Mondorf

Hostert - Etzella

Differdange – Rosport

Dimanche à 19h

Jeunesse - Swift

Strassen - Progrès

