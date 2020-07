A tout juste un mois du grand retour des pelotons, les neuf professionnels luxembourgeois préparent intensivement la reprise. Tour d'horizon du programme qui attend les uns et les autres dans les prochaines semaines.

Les professionnels luxembourgeois remettent les gaz

(JFC, avec jg) - Le 14 mars, la saison cycliste était brusquement interrompue. Paris-Nice prenait fin un jour plus tôt que prévu. Après trois mois et demi d'incertitude, les professionnels entrevoient enfin la lumière au bout du tunnel. Le 1er août, les choses sérieuses reprennent. Les courses du WorldTour s'enchaîneront ensuite sans le moindre répit.

Pour les neuf professionnels luxembourgeois, et singulièrement les six appartenant à des équipes du top - Jempy Drucker (Bora-Hansgrohe), Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale), Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Alex Kirsch (Trek-Segafredo) et Michel Ries (Trek-Segafredo) - la préparation intensive a commencé. Stage dans les Alpes, camps d'entraînement individuels dans le sud de l'Europe ou reconnaissances de parcours: les six hommes entendent retrouver la pleine forme à l'automne.

Jempy Drucker

Pendant deux semaines et demie, toute l'équipe de Bora-Hansgrohe s'est retrouvée dans la vallée de l'Ötztal, en Autriche. Répartis en plusieurs groupes, Drucker et ses 26 collègues ont travaillé la cohésion de l'équipe. Tandis que dix coureurs peaufinaient leur condition entre Timmelsjoch et Rettenbachferner en altitude, Drucker avalait les kilomètres dans la vallée en compagnie d'un autre groupe.

Jempy Drucker en plein effort lors du Tour d'Algarve au printemps Photo: cyclingpix.lu

Pour le coureur âgé de 33 ans, l'accent sera mis cet automne sur classiques flandriennes, programmées en octobre. Sa rentrée est prévue pour le 18 août au Giro dell'Emilia. Drucker prendra ensuite part à la Classique de Bretagne (25 août), la Course des raisins Overijse (29 août), la Classique cycliste de Bruxelles (30 août), ainsi qu'aux GP de Québec (11 septembre) et de Montréal (13 septembre). «Le début de ce programme reste susceptible de changer. Il est aussi prévu que je fasse office de réserviste sur certaines courses, comme le Tour de Pologne ou Milan-Sanremo)», explique le Luxembourgeois.

Pour Drucker, le BinckBank Tour (29 septembre au 3 octobre) servira de tremplin en vue d'accéder au top de sa forme à l'Amstel Gold Race (10 octobre), Gent-Wevelgem (11 octobre), au Tour des Flandres (18 octobre), à Bruges-La Panne (21 octobre) et à Paris-Roubaix (25 octobre).

Ben Gastauer

Au début du confinement, Ben Gastauer se trouvait en France. Il est ensuite revenu au Luxembourg pour pouvoir continuer à s'entraîner correctement en extérieur. Il est aujourd'hui de retour dans la Hexagone pour peaufiner sa forme. Même s'il s'attaquera samedi à la première étape du Tour de France virtuel, Gastauer ne fait pas partie de la présélection de son équipe AG2R-La Mondiale pour la prochaine Grand Boucle, reprogrammée du 29 août au 20 septembre.

Ben Gastauer se rendra au camp d'entraînement de Vaujany du 13 au 23 juillet Photo: cyclingpix.lu

L'équipe AG2R a programmé plusieurs camps d'entraînement. Le Schifflangeois, dont le contrat expire en fin d'année, participera pour sa part à celui de Vaujany, en altitude, du 13 au 23 juillet. Son objectif majeur de la fin de saison est limpide: le Tour d'Italie du 3 au 25 octobre. Il s'agira en l'espèce de sa sixième participation au Giro.

Par ailleurs, il devrait s'aligner sur le SkodaTour de Luxembourg (15-19 septembre) pour la première fois depuis 2013. Avant cela, son programme le conduira sur les routes du Dénivelé du Mont Ventoux (6 août), du Tour de Lombardie (15 août) et de celui du Limousin (18 au 21 août), au Championnat national (23 août) et au Tour du Doubs (6 septembre).

Kevin Geniets

Le coureur de la formation Groupama-FDJ s'apprête à vivre des prochaines semaines très intenses. Il prendra part à pas moins de trois camps d'entraînement pour atteindre son pic de forme en août. Depuis le 20 juin, Geniets travaille sa condition du côté de Bourg-Saint-Maurice. Il enchaînera très prochainement avec un stage de six jours à Tignes, dans les Alpes, en compagnie de son entraîneur, Julien Pinot, de quelques coéquipiers et des membres du personnel d'encadrement de l'équipe. Enfin, vers la mi-juillet, aura lieu une semaine de préparation qui réunira toute l'équipe.

Kevin Geniets a livré quelques prestations convaincantes en début d'année, comme à l'Etoile de Bessèges. Photo: cyclingpix.lu

Geniets a fait des classiques flamandes sa cible principale, après un remarquable début de saison malheureusement rapidement avorté. «La pandémie du coronavirus a totalement chamboulé mes projets. Il n'est maintenant plus question de participer à un des trois grands Tours. En raison du calendrier adapté, une participation au Grand Tour est impossible», avouait-il il y a peu.

C'est à la course de reprise elle-même, les Strade Bianche (1er août) que le coureur de 23 ans reprendra sa saison. Suivront ensuite à son menu Milan-Turin (5 août), Milan-Sanremo (8 août), les Championnats nationaux (20/23 août), le SkodaTour de Luxembourg (15-19 septembre), le BinckBank Tour (29 septembre-3 octobre), Gand-Wevelgem (11 octobre), puis le Tour des Flandres (18 octobre) et enfin Paris-Roubaix (25 octobre).

Bob Jungels

«Il reste le Tour de France et les grands classiques en Belgique.» L'annonce faite par Bob Jungels est sans équivoque. Il y a déjà deux semaines, son équipe Deceuninck-Quick Step s'est retrouvée trois jours durant à Kaster, en Flandre-Occidentale. Jungels et ses équipiers en ont ainsi profité pour avaler 210 km sur le parcours de Gand-Wevelgem.

Bob Jungels et ses coéquipiers de l'équipe Deceuninck-Quick Step se sont retrouvés durant trois jours en Flandre il y a deux semaines Photo: Wout Beel

Dans la foulée de ce mini-stage, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège s'est rendu dans les Alpes en compagnie de Julian Alaphilippe et Dries Devenyns. Le trio en a profité pour reconnaître la 17e étape du prochain Tour de France avec la finale dans le col de la Loze. Un autre stage, dans les Dolomites cette fois, est également prévu en juillet.

Jungels a prévu de reprendre la compétition aux Strade Bianche (1er août). Suivront Milan-Turin (5 août), Milan-Sanremo (8 août), le Critérium du Dauphiné (12-16 août), les Championnats nationaux (20/23 août), le Tour de France (29 août-20 septembre), la Flèche Wallonne (30 septembre, sous réserve), Liège-Bastogne-Liège (4 octobre), Gand-Wevelgem (11 octobre), le Tour des Flandres (18 octobre) et finalement Paris-Roubaix (25 octobre).

Alex Kirsch

Le mois d'octobre devrait offrir à Alex Kirsch quelques jours particulièrement intenses. D'une part, il nourrit de grandes ambitions sur les classiques flamandes. D'autre part, devrait également... devenir papa pour la première fois. Et comme une première ne vient jamais seule, le Luxembourgeois fait office de premier réserviste dans la sélection élargie de son équipe Trek-Segafredo en vue du Tour de France.

Alex Kirsch (ici en deuxième position) a les classiques flamandes dans sa ligne de mire. Photo: Serge Waldbillig

Du 12 au 28 juillet, Trek-Segafredo organise un camp d'entraînement à Isola 2000. Ensuite, Kirsch participera au Tour de Pologne (5-9 août), au Championnat national (20/23 août), au Tour de Hongrie (29 août-2 septembre), au GP du Québec (11 septembre), au GP de Montréal (13 septembre), au SkodaTour (15-19 septembre). Viendront ensuite à son programme le BinckBank Tour (29 septembre-3 octobre), puis toutes les classiques flamandes. Son programme sera bien sûr ajusté en fonction de sa participation ou non au Tour de France.

Michel Ries

Michel Ries n'a eu besoin que de très peu de temps pour s'habituer à sa nouvelle équipe Trek-Segafredo et pour prouver son grand talent. Conséquence logique: le néo-professionnel de 22 ans s'est vu accorder une confiance supplémentaire. Sur des tracés très exigeants, Ries peut mettre en exergue ses qualités de grimpeur. Il n'est donc pas surprenant qu'au redémarrage de la saison, sa formation décide de l'aligner dans les courses les plus exigeantes.

Michel Ries se sent particulièrement à l'aise sur des tracés très exigeants Photo: cyclingpix.lu

Deux rendez-vous sont à souligner en particulier: les Classiques ardennaises et le Tour d'Espagne (20 octobre-8 novembre). Bien que sa participation à la Vuelta ne soit pas encore tout à fait entérinée, il devrait y tenir le rôle d'équipier de son leader, le Néerlandais Bauke Mollema.

Le jeune coureur espère démontrer tout son talent au Challenge Mont Ventoux Dénivelé (6 août), au Tour de l'Ain (7-9 août), au Critérium du Dauphiné (12-16 août), aux Championnats nationaux (20/23 août), au GP du Québec (11 septembre), au GP de Montréal (13 août), au SkodaTour de Luxembourg (15-19 septembre), à la Flèche Wallonne (30 septembre), à Liège-Bastogne-Liège (4 octobre), et à l'Amstel Gold Race (10 octobre). Excusez du peu!

