Une semaine après avoir été officialisé comme nouvel entraîneur du FC Metz, László Bölöni a été présenté ce vendredi. Le technicien roumain aura pour mission de faire remonter le club en Ligue 1, si possible dès l'année prochaine.

Sport 3 min.

Nouvel entraîneur du FC Metz

Les premiers pas grenat de László Bölöni

Pascal MITTELBERGER Une semaine après avoir été officialisé comme nouvel entraîneur du FC Metz, László Bölöni a été présenté ce vendredi. Le technicien roumain aura pour mission de faire remonter le club en Ligue 1, si possible dès l'année prochaine.

Mêmes lunettes, même diction, même visage quasi impassible: les années passent mais László Bölöni change peu. Il n'y a que ses cheveux gris qui trahissent le nombre des années, bientôt 70 pour lui, et rappellent que sa première expérience sur un banc, c'était il y a presque 30 ans, à l'AS Nancy-Lorraine (1994-2000).

Le FC Metz relégué en Ligue 2 après sa défaite à Paris Cette nouvelle relégation de L1 en L2 est la dixième pour le club grenat.

En 2022, après des passages au Sporting Portugal, au Stade Rennais, au Standard de Liège ou, plus récemment, au Royal Antwerp, le technicien roumain est de retour en Lorraine, au FC Metz cette fois-ci. Il a été présenté ce vendredi 22 juin, lors d'une conférence de presse. Sa mission est simple : remonter en Ligue 1, dès l'année prochaine de (très forte) préférence.

Un duo reconstitué avec Pierre Dréossi

László Bölöni a été peu disert sur la façon dont le contact a été établi et le marché a été conclu avec le club grenat. «J'ai eu quelques contacts avec des clubs, pas seulement en France. Il y a aussi eu la sélection roumaine. J'ai hésité. J'ai fait une analyse et j'ai décidé de répondre positivement à cette opportunité.» La présence de Pierre Dréossi, choisi par le président du FC Metz Bernard Serin pour être le nouveau directeur sportif, n'est pas étrangère à sa venue sur les bords de la Moselle. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont notamment collaboré au Stade Rennais et s'apprécient fortement.



Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Concernant l'effectif à sa disposition et d'éventuelles recrues, László Bölöni n'a pas été beaucoup plus volubile. «Je dois reconnaître que je n'ai pas trop suivi Metz ces derniers mois. Mais depuis que j'ai accepté ce nouveau challenge, j'ai commencé à regarder l'équipe, à prendre des informations sur les joueurs. Je n'ai pas appelé Frédéric Antonetti (l'ancien entraîneur, NDLR) mais j'ai discuté avec Vincent Hognon». Ce dernier, actuel entraîneur de Grenoble en Ligue 2, a officié sur le banc messin entre décembre 2018 et octobre 2020 (avant d'exercer au Swift Hesperange) et est un ancien joueur de Bölöni à Nancy.

« Cette saison, les supporters ont vraiment été cléments » Figure du CS Fola Esch, Georges Tonnar est aussi le président du Fan-club FC Metz Lëtzebuerg. Il livre son sentiment sur la saison écoulée, conclue par la relégation du club messin en Ligue 2, et sur les chamboulements attendus durant cette intersaison.

«Je vais continuer à observer pendant 2 à 3 semaines», indique le nouveau coach, alors que les joueurs messins reprennent le chemin de l'entraînement ce vendredi et qu'ils renoueront avec la compétition le samedi 30 juillet en accueillant Amiens au stade Saint-Symphorien. «On veut être compétitif le plus rapidement possible. Je m'attends à un championnat de Ligue 2 extrêmement difficile, le niveau est relevé», a poursuivi le Roumain, qui veut reconstruire sur des bases solides. «Pour reprendre Aimé Jacquet, il n'y a pas de grande équipe sans grande défense.»

Christophe Delmotte nommé adjoint

Pour les recrues sur le terrain, il faut donc attendre un peu. Par contre, László Bölöni a annoncé que Christophe Delmotte, ancien joueur de Lens et Lyon, et entraîneur de Valenciennes (Ligue 2) la saison dernière, le rejoignait en tant qu'adjoint. Sur le reste de la composition de son staff technique, et notamment la reconduction de certains membres de la saison passée, l'entraîneur du FC Metz est resté plus évasif : «Je sais ce qu'ils ont traversé, ils ont été valeureux. Mais certains ont peut-être d'autres objectifs.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.