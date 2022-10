L'équipe nationale féminine a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale du championnat du monde par équipes grâce à une performance solide lors du dernier match de groupe.

Victoire contre la Thaïlande

Les pongistes féminines disputeront les 8e de finale

Jan MORAWSKI L'équipe nationale féminine a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale du championnat du monde par équipes grâce à une performance solide lors du dernier match de groupe.

Les pongistes féminines ont atteint leur premier objectif lors des championnats du monde par équipes en Chine. Dans le groupe 4 très relevé, Sarah De Nutte et ses coéquipières ne peuvent plus être détrônées de la deuxième place et se retrouvent en huitièmes de finale. La fédération FLTT qualifie ce succès de «résultat historique».

Lundi, l'équipe s'est imposée 3-1 contre la Thaïlande lors de son dernier match de groupe. Une fois de plus, c'est la joueuse Ni Xia Lian (position mondiale : 41) qui a posé les jalons avec deux victoires contre Jinnipa Sawettabut (119/3:0) et Orawan Paranang (118/3:2). Alors que Tessy Gonderinger (299) a perdu 1:3 contre Wanwisa Aueawiriyayothin (371), De Nutte (68) a gagné 3:0 contre Paranang.

La nation que les Luxembourgeoises rencontreront lors du tour à élimination directe n'a pas encore été déterminée.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.