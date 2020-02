Le patron du comité d'organisation des Jeux olympiques 2020, Toshiro Muto a admis mercredi que l'épidémie de coronavirus qui gagne en ampleur en Chine était un motif d'inquiétude «extrême».

Les organisateurs des JO de Tokyo «extrêmement inquiets»

Le patron du comité d'organisation des Jeux olympiques 2020, Toshiro Muto a admis mercredi que l'épidémie de coronavirus qui gagne en ampleur en Chine était un motif d'inquiétude «extrême».

(AFP) - «Nous sommes extrêmement inquiets, dans le sens où l'avancée de l'épidémie pourrait tempérer l'intérêt et l'enthousiasme pour les Jeux», a-t-il expliqué lors d'une réunion du Comité internationale paralympique. «J'espère que cela peut être éradiqué aussi vite que possible. Nous planifions de coopérer avec le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le gouvernement et la ville de Tokyo pour affronter cette question», a-t-il ajouté.

Après la mise en quarantaine de Wuhan et de la province du Hubei (centre), épicentre du nouveau coronavirus, un nombre grandissant de villes de l'est de la Chine - dont la métropole économique de Hangzhou - imposent des restrictions de déplacement à leurs habitants.

Urgence internationale déclarée face au coronavirus Alors que de nombreux pays durcissaient leurs mesures de précaution face à l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que cette propagation constituait «une urgence de santé publique de portée internationale».

Au moins 490 personnes atteintes du nouveau coronavirus 2019-nCoV sont mortes en Chine continentale, la plupart à Wuhan et dans sa province du Hubei, selon un bilan officiel mercredi. Plus de 24.000 cas de contamination ont été confirmés dans le pays. Près de 200 cas de contamination ont été identifiés en dehors de Chine dans une vingtaine de pays, Hong Kong - territoire chinois semi-autonome - faisant par ailleurs état mardi de son premier décès.

Au Japon, au moins dix personnes sur un bateau de croisière sont contaminées par le coronavirus et les autorités japonaises ont porté à 14 jours la période de quarantaine des quelque 3.700 passagers et membres d'équipage. Les Jeux olympiques 2020 auront lieu du 24 juillet au 9 août, suivis des Jeux paralympiques du 25 août au 6 septembre.