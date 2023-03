Ralf Lentz, secrétaire général du Comité olympique et sportif luxembourgeois fait le point sur les ambitions du COSL pour les JO 2024, à 500 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques.

J-500 avant les JO 2024

Les objectifs luxembourgeois pour les Jeux olympiques de Paris

Les Jeux olympiques de Paris débutent dans 500 jours. Quels sont les objectifs du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL)?

Les sportifs sont en train de se qualifier. Nous espérons pouvoir y envoyer une délégation d'athlètes. Dix à douze sportifs, ce serait bien. Le Comité olympique luxembourgeois est également sur place avec les partenaires français pour la préparation de l'événement. Nous veillons à pouvoir obtenir là-bas les meilleures conditions, notamment pour l'hébergement. C'est ce qui est fixé tous les jours à l'agenda de l'équipe professionnelle.

Combien de médailles sont visées par le COSL?

Obtenir des médailles, c'est toujours le summum. Certains candidats peuvent peut-être parvenir à en décrocher après une bonne journée et à arriver au top du classement. Obtenir une médaille n'est pas toujours l'objectif à se fixer, mais c'est la bonne performance qui compte. Et si celle-ci est au rendez-vous, tout le reste l'est aussi.

Dans quelle discipline, le Luxembourg aurait sa chance?

Je pense que nous avons de bonnes chances dans le 1.500 mètres avec Charles Grethen. Et si Bob Bertemes est en bonne forme, il peut aussi faire partie des meilleurs. Pour le reste, une surprise n'est jamais exclue.

Quelle est la position du COSL sur l'éventuelle participation d'athlètes russes et biélorusses aux JO 2024?

Le Comité international olympique (CIO) est en train de voir sous quelles conditions ils peuvent éventuellement y participer. Le comité est en train de voir la position des athlètes par rapport à la guerre en Ukraine. Il est à ce stade trop tôt pour se prononcer clairement pour ou contre leur participation. Les Nations unies ont donné pour mission au CIO de voir comment respecter la neutralité du sport.

Nous attendons l'avis du CIO fin mars. Pour le moment, nous ne pouvons pas avoir de position, car nous ne connaissons pas encore les règles. Mais nous sommes évidemment opposés à ce que des sportifs puissent se présenter sans contrôle sous la bannière russe et biélorusse.

