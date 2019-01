La très select «Ligue des champions du freestyle» s'est tenue du côté d'Aspen dans le Colorado durant quatre jours. Comme chaque année, les sportifs mais aussi les photographes se sont régalés.

Sport 23

Les meilleurs moments des X Games 2019

La très select «Ligue des champions du freestyle» s'est tenue du côté d'Aspen dans le Colorado durant quatre jours. Comme chaque année, les sportifs mais aussi les photographes se sont régalés.

La compétition annuelle du ski et snowboard freestyle est une consécration pour quelques participants triés sur le volet. Le prestige de l'événement annuel vient notamment du nombre restreint de participants: côté ski, ils ne sont que 16 en slopestyle et 12 en halfpipe invités par l'Association of Freeskiing Professionnals.



L'organisme invite automatiquement les trois premiers de l'année précédente puis dispose d'un système de classement pour trancher entre les différents «riders», mais ne s'impose aucun critère.

Les X Games ont été créés par le groupe audiovisuel américain ESPN en 1995 autour du skateboard et du BMX, puis en 1997 pour la version hivernale, les figures à ski, à snowboard mais aussi à moto-neige s'enchaînent pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs (ils étaient 105.000 l'année dernière).

23 Snowmobile Freestyle aux X Games 2019 Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Snowmobile Freestyle aux X Games 2019 Photo: AFP Snowmobile Freestyle aux X Games 2019 Photo: AFP Snowboard Superpipe Photo: AFP Snowboard Superpipe Photo: AFP Snowboard Superpipe Photo: AFP Ski Slopestyle Photo: AFP Ski Superpipe Photo: AFP Ski Superpipe Photo: AFP Ski Superpipe Photo: AFP Ski Slopestyle Photo: AFP Snowboard Big Air Photo: AFP Ski Slopestyle Photo: AFP Ski Slopestyle Photo: AFP Ski Superpipe Photo: AFP Snowboard Superpipe Photo: AFP Les X Games d'hiver ont vu le jour en 1997 Photo: AFP Snowboard Slopestyle Photo: AFP Snowboard Slopestyle Photo: AFP Snowboard Slopestyle Photo: AFP Snowboard Slopestyle Photo: AFP Snowboard Slopestyle Photo: AFP Snowboard Slopestyle Photo: AFP Snowboard Slopestyle Photo: AFP