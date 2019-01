Les meilleurs moments de la saison de cyclo-cross

Sören Nissen (VC Diekirch) et Félix Schreiber (Tooltime Préizerdaul) ont dominé la course élites/Espoirs alors que Christine Majerus a remporté la course dames des Championnats nationaux qui ont eu lieu ce samedi à Kayl. Nicolas Kess (LC Kayl) s'est imposé chez les juniors alors que Jérôme Junker (masters), Edie Antonia Rees (Espoirs filles), Philippe Reuter (débutants) et Marie Schreiber (débutantes) sont les autres lauréats du jour.