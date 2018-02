Ce n'est pas une surprise, dans la mesure où les prévisions météorologiques de ces prochains jours ne sont pas sensiblement différentes de celles connues ce week-end: les rencontres d'alignement de la 10e journée des Divisions 1 et 2 prévues ce mercredi 28 février sont remises.

Les matches de ce mercredi reportés à leur tour

Jean-François Colin Ce n'est pas une surprise, dans la mesure où les prévisions météorologiques de ces prochains jours ne sont pas sensiblement différentes de celles connues ce week-end: les rencontres d'alignement de la 10e journée des Divisions 1 et 2 prévues ce mercredi 28 février sont remises.

L'hiver glacial continue son travail de sape sur les programmateurs de la FLFL: après la remise intégrale de ce week-end, c'est à présent au tour des rencontres prévues ce mercredi 28 février d'être reportées sine die.

Il s'agissait des débats de la 10e journée des Divisions 1 et 2 qui n'avaient pas pu se dérouler le dimanche 18 février dernier, pour la reprise. Cela concerne donc trois matches de Division 1, Série 1, sept matches de Division 1, Série 2, quatre débats de Division 2, Série 1 et six rencontres de Division 2, Série 2.

Reste à présent à voir quelles seront les conditions météo et l'état des terrains en fin de semaine pour la tenue des matches du prochain week-end...