En raison des chutes de neige qui ont frappé le Luxembourg ce vendredi, la FLF a décidé le report des matches des catégories dames, jeunes filles, seniors réserves, juniors, cadets et minimes prévus ces samedi et dimanche 3 et 4 mars.

Les matches dames de ce samedi sont remis

Du côté du championnat des Dames, cela ne concernait de toute façon que quatre rencontres de Ligue 2 et les séries 1 et 2 de Ligue 3, puisqu'en raison du déplacement de l'équipe nationale féminine au Maroc, tous les matches de Ligue 1 avaient déjà été reportés aux mercredi 7 et jeudi 8 mars.

Les rencontres de BGL Ligue, Promotion d'Honneur et Divisions 1, 2 et 3, ainsi que les finales de LaLux Futsal Cup et les rencontres du championnat de futsal restent par contre maintenus au programme de ce week-end.

Enfin, tous les matches amicaux du week-end sont également annulés.