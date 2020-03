Après quelques atermoiements de la part de certains sportifs luxembourgeois, c’est un ouf de soulagement qui prévaut désormais depuis mardi. Le COSL et les athlètes donnent rendez-vous en 2021.

Les Luxembourgeois se félicitent du report des JO

(DH avec Joe Geimer) - D'abord perçu comme un cauchemar pour plus de 10.000 athlètes du monde entier, le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo, en raison de la pandémie de covid-19, apparaît comme un soulagement. Au Luxembourg aussi, athlètes et comité olympique se réjouissent de la décision prise mardi.

L'obstination des organisateurs et du gouvernement japonais n'aura pas résisté à l'assaut des comités olympiques nationaux, fédérations sportives et représentants des athlètes dénonçant l'incertitude qui planait sur l'événement.

«Le CIO est responsable des athlètes et de leurs rêves. Cette responsabilité a été assumée. Néanmoins, la communication de ces dernières semaines n'a pas été suffisamment claire et honnête», a déclaré Heinz Thews, le directeur technique du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL). Pourtant, la personnalité incontournable du sport luxembourgeois se réjouissait et motivait ses troupes à mesure que le rendez-vous de l'été approchait.

A la suite du report des JO, les athlètes ont salué le changement de cap du CIO. Les plus téméraires, désireux coûte que coûte de se rendre en Asie, à l'image de Raphaël Stacchiotti, se sont fait une raison.

Le nageur de 28 ans sait pourtant que dans sa discipline, et à son âge, décrocher une qualification pour une quatrième olympiade ne sera pas une sinécure. «J'avais espéré que les JO puissent avoir lieu cette année, ce devait être le dernier grand événement de ma carrière», a commenté celui qui sera prochainement père de jumeaux. «Mais après tout, les enfants pourront peut-être venir à Tokyo l'année prochaine.»

Outre Stacchiotti, Bob Bertemes, Nicolas Wagner, Ni Xia Lian, Christine Majerus et deux cyclistes masculins devaient représenter le Luxembourg au Japon. La cycliste de l'équipe professionnelle Boels Dolmans, quant à elle et vu l'urgence du confinement, s'est rapidement fait une raison. Et c'est depuis son chez elle qu'elle garde la forme avec humour.

je télétravaille

tu télétravailles

il télétravaille

nous télétravaillons

vous télétravaillez

ils télétravaillent#restezchezvous pic.twitter.com/NiaXStfVbK — Christine Majerus (@C_Majerus) March 18, 2020

Le report d'un an des JO devrait encore avoir des conséquences sur les athlètes luxembourgeois qui devaient représenter le pays lors des Jeux des petits Etats européens (JPEE). Le rendez-vous en Andorre, du 31 mai au 5 juin 2021, aura-t-il lieu? Rien n'est moins sûr. Pour se consoler, les sportifs grand-ducaux pourront au moins se rappeler les bons souvenirs ramenés de la dernière édition au Monténégro.





