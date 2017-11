(ER) - Vincent Thill a signé une excellente prestation avec l'équipe B du FC Metz sur le terrain de Pagny-sur-Moselle alors que Laurent Jans et Waasland-Beveren ont été défaits par le FC Bruges, l'autoritaire leader de la D1A en Belgique.

C'est un match au sommet qui attendait Waasland-Beveren ce dimanche avec une visite du Jan Breydel Stadion, l'antre du FC Bruges. Leader de la compétition et auteur d'un 18 sur 18 à domicile, le club brugeois s'est à nouveau imposé sur ses terres 3-0.



Les Blauw en Zwartont pourtant souffert lors de la 1re mi-temps, Laurent Jans et ses équipiers auraient pu revendiquer deux penalties.

Les locaux ont fait la différence en fin de première mi-temps, avec un but de Vormer (40e), et en début de seconde période avec une réalisation de Cools (48e). La seconde période a été largement dominée par les hommes d'Ivan Leko avec un troisième but de Vanaken (84e). Jans a disputé la rencontre dans son intégralité.



En France, Vincent Thill, non retenu avec l'équipe première du FC Metz (0-0 à Toulouse), a foulé la pelouse de Pagny-sur-Moselle ce dimanche pour le compte de la 11e journée du groupe F de la Nationale 3. L'équipe B du FC Metz s'est imposé 3-2. L'international luxembourgeois, qui a joué 83 minutes, a été l'homme orchestre des visiteurs. Auteur du corner qui a amené le premier but des siens, Thill était également à la base du deuxième but de ses couleurs.



Au classement, le FC Metz pointe à la 9e place avec 14 points. A noter encore que Chris Philipps était suspendu ce week-end pour abus de cartons jaunes.