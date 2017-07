(tof). Une semaine après avoir repris le chemin de l'entraînement, Christopher Martins a joué douze minutes pour l'OL vainqueur 3-1 à Bourg-en-Bresse. Laurent Jans et Waasland-Beveren ont battu le FC Bruges.

Une semaine avant d'aller se frotter au Celtic Glasgow, les Gones ont ouvert leur série de matches amicaux par une victoire face au club de Ligue 2. L'entraîneur Bruno Génésio en a profité pour procéder à une large revue d'effectif, donnant du temps de jeu à une vingtaine de joueurs dont beaucoup de jeunes promesses. «Kiki» Martins en a ainsi profité pour disputer la fin de match en relayant Clément Grenier, de retour de l'AS Rome.

Laurent Jans et Waasland-Beveren ont eux battu le FC Bruges deux buts à rien. L'international a disputé les 80 premières minutes de cette rencontre jouée aux Pays-Bas. Jans a été remplacé par Marquet. Le club waaslandien est désormais entraîné par Philippe Clement, adjoint de Michel Preud'homme la saison dernière au FC Bruges.

Toujours en Belgique, le Lierse (Division 1B) s'est incliné 0-2 à Genk (Division 1A). Aurélien Joachim et Tim Hall sont entrés à la pause. Les Limbourgeois ont inscrit le premier but à la 18e minute par Zhegrova et le second à la 86e par Samatta. Dylan De Belder, le buteur attitré du Lierse la saison dernière, ne veut plus jouer pour les Pallieters.

L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene a lui battu les Russes de Rubin Kazan 4-0 ce samedi à Bischoshofen en Autriche.