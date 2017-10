(bob) - Après la première défaite en deuxième Bundesliga dimanche dernier, le match de Kaiserslautern à Regensburg était très important. L'équipe de Jeff Strasser a été décevant et a perdu 1-3. Strasser: «Je suis très déçu. On a manqué d'agressivité et on doit parler de nos problèmes maintenant»



En Regionalliga Nord, Eric Veiga et Brunswick II ont joué 2-2 contre Wolfsburg II. Il a joué toute la rencontre. Brunswick est 8e du classement avec 19 points après la 14e journée.



En Division 1B, le Lierse d'Aurélien Joachim et de Tim Hall a gagné 1-0 à Westerlo. Joachim a joué 90 minutes en attaque, Hall n'est pas rentré. Le Lierse est 6e avec 14 points.