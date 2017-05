(DW/tof) - Jeff Saibene et Bielefeld ont signé une victoire importante alors que Mario Mutsch a apporté son écot à la victoire de St-Gall deux buts à rien contre Vaduz. Laurent Jans et Waasland-Beveren ont battu le Lierse 3-2 et espèrent encore finir premiers du play-off 2 (groupe A). A noter également le premier but d'Eric Veiga en Ligue régionale Nord.

Bielefeld a signé une victoire nette et sans bavure à l'occasion de la réception de Brunswick 6-0. Ce succès permet à l'Arminia de Saibene de quitter la zone rouge alors qu'il reste une journée de championnat. La formation de l'entraîneur luxembourgeois affiche 36 points (15e), autant que Munich 1860 (16e) mais deux de plus que Würzburgers Kickers (17e).



En Ligue régionale Nord en Allemagne, Eric Veiga a inscrit son premier but de la saison lors de la victoire de Brunswick II sur la pelouse de Drochtersen/Assel 2-1. L'international luxembourgeois a ouvert le score à la 20e minute. Au classement, la formation de Brunswick occupe la 11e place avec 43 points.



En Ligue régionale Ouest, le FC Schalke 04 II s'est incliné 2-3 contre Alemannia Aix-la-Chapelle. Florian Bohnert est entré en jeu en 47e minute pour Sandro Plechaty. Aix-la-Chapelle menait avec 2-0, mais l'équipe de l'international luxembourgeois a égalisé. A la 85e, Propheter a marqué le but décisif. Schalke peut toujours être relégué en Oberliga.

Lors de la 37e journée en troisième ligue, le FSV Francfort a perdu 0-4 contre la deuxième équipe du Werder Brême. Maurice Deville n'était pas dans le groupe. Francfort était déjà condamné.

Laurent Jans et Waasland-Beveren ont gagné contre le Lierse.

Photo: Ben Majerus/Archive LW

Laurent Jans et Waasland-Beveren ont gagné 3-2 contre le Lierse ce samedi dans le cadre de la huitième journée du play-off 2. L'équipe lierroise était privée d'Aurélien Joachim que l'on ne devrait plus revoir cette saison en championnat.



Gano a ouvert le score pour le Lierse avec un but contre son camp à la 3e minute, mais Camacho (14e, penalty) et Cools (38e) ont remis les locaux devant. De Belder (65e) a égalisé (2-2) mais Langil (70e) a offert les trois points aux Waaslandiens qui dépassent le Lierse au classement pour pointer au troisième rang avec douze points. Soit quatre de moins que Saint-Trond à deux journées de la fin. Beveren a lancé son sprint un peu tard, mais espère encore coiffer les Trudonnaires sur le poteau.



Lors de la 32e journée de Super League Suisse, Saint-Gall a distancé Vaduz deux buts à rien. Mario Mutsch a joué toute la rencontre sur le côté droit de la défense. Haggui (28e) et Barnetta (78e) ont marqué les buts. Avec ces trois points, Saint-Gall se dirige vers le maintien à quatre journées de la fin.

Enfin en Suède, Sundsvall, toujours privé de Lars Gerson, et Jönköpings Södra ont partagé l'enjeu (0-0). Il s'agit du cinquième partage de rang en huit rencontres pour le GIF.