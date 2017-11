Eric Veiga a égalisé et placé Brunswick sur la voie du succès. Gerson Rodrigues, lui, a connu la défaite mais a inscrit un but superbe. Le Lierse d'Aurélien Joachim a poursuivi sur sa lancée alors l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene a pris un point in extremis.

Par Didier Hiégel



L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene n'y arrive toujours pas. La formation du technicien luxembourgeois en est désormais à cinq matches sans victoire après le match nul (2-2), ce vendredi soir, concédé à l'Eintracht Brunswick lors de la quatorzième journée de deuxième Bundesliga.

Putaro, qui était entré en jeu à la 78e minute, à la place de Staude, a évité à sa formation une quatrième défaite à domicile en trouvant l'ouverture dans le temps additionnel, au grand soulagement des 16.367 spectateurs.

En inscrivant son premier but de la saison, Tom Schütz avait pourtant placé les siens en bonne position (7e), mais les locaux se sont faits surprendre autour de l'heure de jeu par Abdullahi (56e) et Hochscheidt (64e). Putaro a ainsi permis à l'Arminia (7e) de conserver son avance d'un point sur son adversaire du jour.

Cette quatorzième journée de championnat se terminera lundi (20h30) avec un duel entre mal-classés puisque le FC Kaiserslautern de Jeff Strasser, lanterne rouge, jouera sur la pelouse du Dynamo Dresde (15e).

La deuxième équipe de l'Eintracht Brunswick était aussi en lice à l'occasion de la 17e journée de Regionalliga Nord. Face à une formation de Sankt Pauli II qui a rapidement pris les devants (1-0, 6e) mais qui a vu Brodersen se faire expulser à la 22e minute. Trois minutes plus tard, Eric Veiga, sur coup franc, a permis à sa formation de revenir à parité (25e). Mais dans ce match un peu fou, le FCSP a repris l'avantage (29e) et l'a conservé jusqu'à la 49e minute. C'est un nouveau coup de pied arrêté, signé cette fois du Français Fouley, qui a permis l'égalisation des visiteurs. A la 85e, c'est Adetula qui leur a donné la victoire pour leur permettre de revenir à la hauteur de Sankt Pauli, avec 25 points.



Superbe but de Rodrigues



Le SC Telstar de Gerson Rodrigues, de retour de suspension après son carton rouge, restait sur cinq victoires, mais le RKC Waalwijk, à domicile, a rapidement fait revenir les hommes de Mike Snoei sur terre. Bakari a trouvé l'ouverture après moins de soixante secondes de jeu et Mulder a doublé la mise à la 25e. Le vif ailier luxembourgeois est entré en jeu pour la reprise et s'est mis en évidence en inscrivant un superbe but à la 68e minute, mais son gardien, De Boer, avait lui même marqué, contre son camp, le 3-0 auparavant. Le mal-classé (17e) a repris son avantage initial par Greene (4-1, 70e).

Après la treizième journée de D2 néerlandaise, le Telstar conserve sa quatrième place avec le même nombre de points que le Fortuna Sittard, troisième avec 23 points.



Suspendu, Christopher Martins n'a pas participé à la 15e journée de Ligue 2 au cours de laquelle son club de Bourg-en-Bresse s'est incliné 1-3 devant Valenciennes. Bourg-en-Bresse est toujours sous la menace de Lens (18e, 11 points) qui reçoit Niort lundi soir.

En Belgique, le Lierse recevait le CS Bruges pour la deuxième journée de la deuxième phase de de D2. Après sa victoire à Tubize (2-1), le club d'Aurélien Joachim, titularisé à la pointe de l'attaque, a confirmé ses bonnes dispositions en battant le Cercle de Franky Vercauteren sur le score de 1-0. C'est Frans, en suivant bien un coup franc de Camargo repoussé par un poteau (69e), qui a offert la victoire aux Jaune et Noir. Tim Hall n'avait pas été retenu. Le Lierse se déplacera à Roulers samedi soir.



C'est du banc de touche qu'Anthony Moris a suivi la défaite (2-0) du FC Malines à Charleroi à l'occasion de la quinzième journée de D1A. Les Malinois sont quatorzième avec onze points. Ils accueilleront l'Antwerp samedi (18h).