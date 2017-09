Gerson Rodrigues a inscrit le but d'ouverture en faveur de Telstar qui a battu le FC Den Bosch 3-2 en D2 néerlandaise. Ce vendredi soir toujours, Maurice Deville était lui titulaire avec le Waldhof Mannheim en Ligue régionale allemande sud-ouest contre Astoria Walldorf (victoire de Mannheim 0-2), mais l'attaquant est sorti après 62 minutes.

Par Jean-François Colin



Pour sa quatrième titularisation avec le SC Telstar (10e, 4 points) en Eerste Divisie (D2 néerlandaise), Gerson Rodrigues (22 ans, 6 sélections) n'a pas tardé à se mettre en évidence: le match de la 5e journée contre le FC Den Bosch (12e, 4 points) n'était commencé même pas depuis trois minutes que le rasta luxembourgeois inscrivait son deuxième but sous les couleurs des «Witte Leeuwen», suite à un assist de Melvin Platje (1-0, 3e). L'ancien ailier du Fola avait déjà marqué lors de la 1re journée de compétition, face au FC Eindhoven.



Un avantage que l'équipe locale ne parvenait toutefois à conserver que l'espace de quelques minutes seulement, jusqu'à l'égalisation pour Den Bosch, signée Sven Blummel (1-1, 7e). Quel début de partie tonitruant, entre deux équipes déployées dans un 4-3-3 typiquement néerlandais.

Melvin Platje redonnait l'avantage à la formation de Velsen avant le repos (2-1, 26e), et si Dennis Kaars égalisait une seconde fois pour le FC Den Bosch (2-2, 62e), l'Américain Andrija Novakovich scellait sur penalty (3-2, 78e) la première victoire de Telstar cette saison après quatre matches nuls d'affilée. Pour le compte de la 6e journée, Telstar (7 pts) se déplacera le lundi 25 septembre à l'Ajax Amsterdam II (13 pts), le leader de la compétition.



Gerson Rodrigues, qui a joué tout le match, continue de marquer... les esprits, lui qui figurait déjà dans l'équipe-type de la 4e journée de D2 néerlandaise dans le courant de cette semaine.

Deville remplacé à l'heure de jeu



Lors de la 9e journée de Ligue régionale allemande sud-ouest, Maurice Deville (25 ans, 34 sélection) était aligné en attaque au côté de Nicolas Hebisch dans le 4-4-2 mis en place par le coach Gerd Dais pour le déplacement du Waldhof Mannheim (7e, 12 points) au FC Astoria Walldorf (9e, 11 points), ce vendredi en match avancé.

Maurice Deville a disputé 349 minutes de jeu avec le Waldhof Mannheim depuis le début de saison

Source: SV Waldhof Mannheim

Pour son cinquième match sous les couleurs du Waldhof, Maurice Deville n'a pu trouver l'ouverture. Il a été remplacé juste après l'heure de jeu par Gianluca Korte (62e), au moment où le score était toujours de 0-0, juste un quart d'heure avant le but de Nicolas Hebisch (0-1, 77e), auquel s'ajoutera en fin de match une nouvelle réalisation en faveur des visiteurs, par Andreas Ivan (0-2, 88e). Le Waldhof réalise en l'espèce une opération très intéressante, passant à 15 unités et, provisoirement à la quatrième place de la hiérarchie, à un point du SC Fribourg II.



Après neuf journées, l'attaquant luxembourgeois totalise 349 minutes de jeu avec le Waldhof.



Pas encore de Mahmutovic, ni de Moris



Par contre, encore insuffisamment rétabli de sa blessure à l'ischio-jambier qui lui avait fait manquer les rendez-vous internationaux contre la Biélorussie le 31 août et en France le 3 septembre, Enes Mahmutovic (20 ans, 4 sélections) ne figurait pas ce vendredi soir sur la feuille du match FC Middlesbrough U23 - Aston Villa U23, comptant pour la 5e journée du championnat de Premier League 2, Division two. Pour la petite histoire, Middlesbrough U23 s'est largement imposé 4-1, et poursuit son sans-faute avec quinze points sur 15 en tête du championnat.



Pas (encore) de trace, non plus, du gardien de but Anthony Moris (27 ans, 7 sélections) dans la sélection du FC Malines (13e, 4 points), appelé à se produire au FC Bruges (2e, 15 points) ce vendredi soir lors d'un match avancé de la 7e journée de Jupiler Pro League. Colin Coosemans était aligné dans le but malinois, tandis que le jeune (19 ans) Anthony Swolfs faisait office de portier réserviste.