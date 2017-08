(tof). Enfin! Waasland-Beveren a ouvert son compteur «victoires» en Jupiler Pro League. Avec un Laurent Jans titulaire à son poste habituel de latéral droit, les Waaslandiens ont ramené les trois points d'Ostende.



Ampomah avait ouvert la marque dès la troisième minute avant que Gano n'assomme les Côtiers en inscrivant deux buts (11e et 42e minute). Le club entraîné par Philippe Clement signe ainsi son premier succès après deux matches nuls. Il lui sera toutefois compliqué de conserver Gano, le grand avant-centre est sollicité par plusieurs clubs.



Youn Czekanowicz était une nouvelle fois assis sur le banc de La Gantoise qui a pris un point (1-1) chez le FC Malines d'un Anthony Moris toujours convalescent. C'est la première unité pour les Buffalos cette saison.



En Division 1B, le Lierse a frôlé la correctionnelle contre le Beerschot promu cette saison. Suspendu pour le premier match de ses couleurs, Aurélien Joachim a fait ses débuts dans le onze de base. Menés 0-2, les Lierrois sont parvenus à sauver un point dans les arrêts de jeu (2-2). Averti, l'international luxembourgeois a eu l'occasion d'égaliser, mais n'a pas marqué. Tim Hall, lui, est toujours convalescent.



Trois Luxembourgeois se sont assis sur le banc de l'Exclesior Virton en Coupe de Belgique. Heathcliff Collin, Edvin Muratovic et Lucas Prudhomme ont assisté à la défaite des Gaumais à Boom, aux tirs au but. Muratovic est entré à la 62e minute et a inscrit son tir au but, Prudhomme a lui remplacé Schmitt à la 80e minute.



Soir de première aussi pour Chris Philipps lancé dès le coup d'envoi du match Bordeaux - Metz. L'international a joué les 72 premières minutes au côté de Poblete dans l'entrejeu grenat. Les Lorrains ont cruellement manqué d'arguments offensifs pour contester la suprématie des Girondins vainqueurs deux buts à rien (Vada, 44e et Sankharé, 64e).



En Allemagne, Jeff Saibene et son club de Bielefeld n'ont pas surmonté l'écueil du premier tour de la Coupe d'Allemagne. L'Arminia s'est incliné en prolongation (1-3) contre le Fortuna Düsseldorf, une autre équipe de deuxième Bundesliga.



Eric Veiga, lui, soigne toujours sa hanche et ne reprendra l'entraînement collectif que ce lundi. Son club de Brunswick II a concédé le nul (1-1) hier après-midi contre la deuxième équipe d'Hannovre.



En Ligue de Westphalie, la deuxième équipe de Schalke 04 l'a emporté quatre buts à rien à Hassel. Florian Bohnert a disputé la dernière demi-heure de cette première journée.



Ce lundi, Lars Gerson et Sundsvall se déplaceront au BK Häcken dans le cadre de la 19e journée de l'élite suédoise.