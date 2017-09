(JFC). - En D2 néerlandaise, Gerson Rodrigues et le SC Telstar ont fait match nul (2-2), ce mardi en déplacement à l'AZ Alkmaar II, tandis que l'international Espoirs Loris Tinelli (18 ans) était titulaire avec les Belges du Sporting d'Anderlecht lors du match du groupe B de l'UEFA Youth League (U19) face au Bayern Munich.



Neuf jours après sa prestation internationale remarquée à Toulouse contre la France, Gerson Rodrigues (22 ans, 6 sélections) était à la planche avec son club du SC Telstar (15e, 3 pts) , ce mardi, dans un débat décalé comptant pour la 4e journée de Eerste Divisie (D2 néerlandaise), en déplacement face à Jong AZ Alkmaar (7e, 6 pts).

L'entrée au jeu des deux équipes dans un AFAS-Stadion désert

Source: Twitter

Aligné dans le trident offensif du 4-3-3 de Mike Snoei, Rodrigues disputait en l'espèce son troisième match en Eerste Divisie, après avoir manqué, pour cause d'obligations internationales, la rencontre face au FC Oss (3-3). D'un envoi fantastique des 25 mètres en pleine lucarne, Teun Koopmeiners porte l'AZ Alkmaar II aux commandes dès les premières minutes de jeu (1-0, 8e).

Après un rush côté gauche, Rodrigues adresse un envoi non cadré (16e). Telstar pousse, et, après un nouvel essai du Luxembourgeois, l'Américain Andrija Novakovich égalise à la demi-heure (1-1, 31e). Les Lions Blancs de Telstar terminent fort la première période, avec notamment un Gerson Rodrigues très en verve.

L'égalisation d'Andrija Novakovich (n°9) pour Telstar à la 31e minute

Source: Twitter

L'équipe locale reprend l'avantage à la 69e minute via le Nigérian Fred Friday, suite à une erreur du gardien de Telstar, Rody de Boer, coupable d'avoir relâché le ballon (2-1, 69e). En fin de match, le SC Telstar cherche à décrocher son quatrième match nul en autant de rencontres, mais le tir de Rodrigues file à côté (83e). Et dans le temps additionnel, Donny van Iperen surgit sur un corner pour arracher in extremis un point en faveur des visiteurs (2-2, 90+3).



Pour Gerson Rodrigues, qui a disputé la rencontre dans son intégralité, et le SC Telstar, qui aligne ainsi un quatrième partage en quatre sorties et totalise donc... quatre unités, la prochaine échéance sera déjà ce vendredi (20h) avec la réception du FC Den Bosch (11e, 4 pts) lors de la 5e journée de championnat.



Tinelli titulaire face au Bayern Munich en UEFA Youth League



L'international Espoirs Loris Tinelli (18 ans) était quant à lui titulaire ce mardi avec les Belges du Sporting d'Anderlecht lors du match du groupe B de l'UEFA Youth League (U19) face au Bayern Munich.



Alors qu'il n'avait encore disputé jusqu'ici qu'une seule rencontre internationale avec son club dans cette compétition - la saison dernière contre les Danois de Mydtjylland -, l'ancien joueur de Kayl-Tétange était aligné d'entrée de jeu en milieu axial par son entraîneur, René Peeters.

Comme chez les "grands", Anderlecht est logé dans le groupe B, en compagnie du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain et du Celtic Glasgow, et les U19 suivent exactement le même calendrier que leurs glorieux aînés.

Après une première mi-temps sans but, les Bavarois ont ouvert la marque à la reprise via Manuel Wintzheimer (1-0, 54e). Onze minutes plus tard, René Peeters décidait de remplacer Loris Tinelli par Sieben Dewaele (65e). Le score, lui, ne bougera plus.

Loris Tinelli (18 ans, à dr.) a joué 65 minutes contre les U19 du Bayern Munich en UEFA Youth League

Photo: Michel Dell'Aiera

Dans l'autre match du groupe B disputé ce mardi à l'occasion de la 1re journée, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer 2-3 chez les Ecossais du Celtic Glasgow.



Par ailleurs, toujours concernant la présence luxembourgeoise dans cette UEFA Youth League, Laurent Kopriwa, assisté de Claude Ries et Joaquim da Silva, arbitrera ce mercredi le débat opposant le Real Madrid à l'APOEL Nicosie, tandis que le trio Alain Durieux, Daniel da Costa et David Mateus Santos officiera au sifflet lors de la rencontre AS Monaco - FC Porto le 26 septembre.

Rappelons enfin que les Juniors du F91 Dudelange affronteront en matches aller et retour les Tchèques du Sparta Prague les 27 septembre et 18 octobre.