(DH et ER) - Aurélien Joachim et le Lierse se sont imposés sur le fil face à Tubize (2-1), ce dimanche, alors qu'Enes Mahmutovic et Middlesbrough ont dû concéder le match nul contre les Blackburn Rovers (3-3).

En D1B, le Lierse a poursuivi le début d'année comme il avait commencé le week-end dernier: par une victoire. Après avoir distancé le Beerschot 2-1, c'est sur un score identique que les Lierrois ont écarté Tubize, mais cette fois-ci l'attaquant international, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, n'a pas trouvé le chemin des filets. Bourdin avait trouvé l'ouverture dès la quatrième minute mais les visiteurs répliquaient rapidement par l'intermédiaire de Nirisarike (10e).



Pour remédier au manque de percussion de son équipe, le coach David Colpaert faisait entrer Diarra et Elgabas et changeait son 3-5-2 en 4-4-2 pour la deuxième période. Ce changement devait porter ses fruits en toute fin de match lorsque Binst inscrivait le 2-1 à la 88e minute. Tim Hall n'a pas été retenu.

Lors d'un match qui a donné lieu à trois cartons rouges, dont deux pour l'Excelsior (70e Schmit, 89e Fabris), Virton s'est incliné samedi à Seraing sur le score de 0-2. Lucas Prudhomme n'est pas entré en jeu alors qu'Edvin Muratovic a remplacé Medhi Lazaar à la 77e minute. A l'issue de la 17e journée de D1 Amateurs, Virton est douzième avec 17 points. Prochain match, samedi (20h), contre Patro Eisden Maasmechelen.

Les Pallieters conservent ainsi la tête de la seconde tranche de la Division 1B au terme de la huitième journée et se déplaceront au Jan Breydelstadion, vendredi (20h30), pour y défier le Cercle qui les suit à un point.

En Premier League 2, le FC Middlesbrough d'Enes Mahmutovic a dû se contenter d'un match nul contre les Blackburn Rovers au terme d'un match plaisant mais sans vainqueur (3-3). Après avoir mené 1-0, Boro s'est fait reprendre avant la pause (1-2) avant d'égaliser et de concéder un troisième but (60e). Un deuxième but de Fletcher a permis aux locaux de revenir à parité (62e, 3-3). Plus rien ne sera marqué ensuite et l'ancien défenseur du Fola, qui a joué latéral droit, a cédé sa place à Tinkler à la 73e.

Avec ce 27e points pris en treize matches, Boro est en tête du classement avec Reading qui a disputé un match de plus.



Vendredi (20h), Middelsbrough accueillera Nottingham Forest pour le compte de la Premier League Cup.



Vincent Thill éliminé avec les U19 messins



Metz faisait son entrée en Coupe Gambardella, ce dimanche, au stade des 64es de finale de l'épreuve. Sébastien Tambouret, le coach des U19 messins, avait convoqué Vincent Thill pour affronter Sochaux au stade Dezavelle. Les jeunes Grenats, pourtant en supériorité numérique, se sont faits sortir par Sochaux à l'issue de la séance des tirs au but (5-6). Le score était de 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Le jeune international a pris ses responsabilité et transformé son tir au but.

Vincent Thill et les Messins sont trop rapidement sortis de la Coupe Gambardella.

Photo: Michel Dell'Aiera

Chris Martins et ses équipiers ont connu une rencontre difficile face au Paris FC ce vendredi soir lors de la 20e journée de Ligue 2. Après avoir assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, où il affrontera Toulouse, le club de Bourg-Péronnas a débuté la deuxième partie de saison de L2 par une défaite sur la pelouse du Paris FC 0-2.



Si la première période a été à l'avantage de l'équipe locale, Martins et ses partenaires ont hérité des meilleures possibilités après la pause avant d'encaisser un premier but à la 80e minute. Les Parisiens ont doublé leur avance dans les arrêts de jeu alors que les visiteurs jetaient leurs dernières forces pour tenter d'égaliser.



L'international luxembourgeois a disputé toute la rencontre et il a hérité d'un carton jaune à la 70e minute. Au classement, Bourg-en-Bresse reste 18e avec 17 points.



C'est dans une position de milieu offensif, côté droit, qu'Artur Abreu a joué avec Vitória Guimarães B contre Varzim. L'ancien Pétangeois et ses partenaires se sont imposés sur le score de 2-1. Il a joué 67 minutes et son club (19e du classement) revient à un point de son adversaire du jour, premier barragiste. C'est Oliveirense, un autre mal-classé (16e), qui sera le prochain adversaire du club d'Abreu.



Quant à Gerson Rodrigues, il n'était pas présent à la rencontre Maastricht - Telstar (0-0), vendredi, comptant pour la 20e journée de D2 néerlandaise.



En accord avec les responsables du club, l'international luxembourgeois est actuellement en test en Espagne du côté de Murcie (D3) alors que des clubs de Ligue One (D3) pistent l'ancien joueur du Fola.