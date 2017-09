(kev et DH) - Les Luxembourgeois à l'étranger ont connu des fortunes diverses à l'occasion de ce week-end de compétition. A commencer par Chris Philipps engagé désormais dans une course pour la survie en Ligue 1 avec le FC Metz. Le milieu de terrain international a disputé 86 minutes du match contre Troyes samedi soir. Averti à la 42e minute pour avoir marché sur le pied d’un Troyen, il a haussé son niveau de jeu en second période et a été crédité du note de 6 sur 10 par le quotidien L'Équipe. Sa sortie a paru déstabiliser le milieu de terrain des Lorrains. En supériorité numérique lors des 25 dernières minutes de jeu, les Messins se sont fait surprendre par une faible formation de l'ESTAC et campent toujours à la dernière place de la Ligue 1 avant de se rendre à Nantes puis à Saint-Etienne.

L'équipe réserve, elle, s'est imposée à Troyes sur le score de 3-2 pour le compte du championnat de National 3 (groupe F). Vincent Thill a offert la passe décisive pour le troisième but. Vahid Selimovic a marqué le deuxième but des Grenats.

Aurélien Joachim et Tim Hall ont le sourire après leur premier succès de la saison après la septième journée de Division 1B belge. Victorieux, samedi soir, de l'Union Saint-Gilloise (2-1), les Lierrois sont sixièmes avec sept points. Tim Hall et Aurélien Joachim ont joué tout le match et ce dernier a offert l'égalisation à ses partenaires, de la tête à la 85e minute. Il a profité d'une grosse bévue du gardien adverse avant que l'Egyptien Mohamed El Gabas ne marque dans les dernières secondes.

Un échelon plus haut, en Jupiler League, Laurent Jans et Waasland-Beveren accueillaient une formation d'Anderlecht dans la tourmente après un début de championnat calamiteux. L'arrière droit luxembourgeois, qui a encore évolué tout au long du match, ont cru tenir leur troisième succès de la saison après une rapide ouverture du score signée Thielin (8e). Mais les Mauves, un peu contre le cours du jeu, ont inversé la tendance dans le dernier quart d'heure pour s'imposer 2-1.

Le gardien de but Anthony Moris était sur le banc du KV Malines qui a battu Saint-Trond à la maison sur le score de 2-0. Au classement, Waasland-Beveren est huitième (9 points après 8 journées), Malines est douzième avec sept points. Samedi prochain (20h), les locataires du Freethiel accueilleront l'Antwerp et Malines ira à Mouscron.

En D1 Amateurs, Virton s'est incliné 0-3 face à Deinze. Edvin Muratovic a joué tout le match en pointe. L'Excelsior n'a pris qu'un point sur douze, la sonnette d'alarme est tirée.

Ce dimanche, à l'occasion de la neuvième journée de Regionalliga Nord, l'Eintracht Brunswick II d'Eric Veiga est venu chercher un point sur la pelouse de l'Eintracht Norderstedt (1-1), le troisième du classement. Le jeune Luxembourgeois a disputé l'intégralité de la rencontre et son club est dixième avec

De son côté Florian Bohnert n'a pas participé à la victoire de 2-1 de Schalke 04 II sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld II. L'équipe première, entraîné par Jeff Saibene, a partagé les points avec Heidenheim (1-1) samedi. Bielefeld est cinquième du classement de la deuxième Bundesliga avec 14 points après huit journées.

Ni Enes Mahmutovic (Middlesbrough), ni Christopher Martins (Lyon) n'étaient dans le cadre de leur équipe respectivement contre Fulham et Dijon. Lars Gerson (Sundsvall) est toujours blessé.