(DH) - Stopper le Lierse qui avait réalisé un sans faute, 21 points sur 21 possibles, était l'objectif avoué de l'Union Saint-Gilloise de Marc Grosjaen à l'occasion de la cinquième journée de D1B. La formation de l'ancien coach de Wiltz et de Dudelange a réussi dans son entreprise ce samedi soir et s'est imposée sur le plus petit des écarts au stade Roi Baudouin. Le but des locaux a été inscrit à la 76e minute, quatre minutes après qu'Aurélien Joachim ait laissé sa place sur le terrain. L'entraîneur David Colpaertna'avait pas retenu Tim Hall.

Vendredi (20h30), les Liérois évolueront sur la pelouse de Louvain.



Toujours en n Belgique, la 18e journée de D1A était au programme et le KV Malines s'est imposé 1-0 à Ostende. Anthony Moris a assisté à la victoire des siens depuis le banc des remplaçants alors que Youn Czekanowicz n'a pas participé au match qui opposait La Gantoise au KV Courtrai (2-1).

En D1 Amateur, l 'examinateur de l'Union belge était passé le matin au stade Yvan Georges. En raison du gel, de la glace devant les buts et des chutes de neige annoncées, il a remis le match à une date ultérieure.



Situation identique à l'occasion de la 20e journée de Regionalliga Nord, le match entre l'Eintracht Brunswick II et le VfB Oldenburg a été remis et Eric Veiga est donc resté au repos.

Le FC Metz, lui, a pu jouer mais sans réussite une nouvelle fois. Les Grenats, lors de la 17e journée, ont concédé le match nul 1-1 à Rennes. Chris Philipps a évolué au milieu puis en charnière centrale. Il est fautif sur l'égalisation bretonne. Vincent Thill et Vahid Selimovic sont restés sur le banc.