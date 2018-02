(DH et DW) - Dimanche soir en clôture de la 27e journée de la Jupiler Pro League, Laurent Jans et Waasland-Beveren ont manqué l’occasion de revenir à un seul point du Top 6 en concédant le match nul 2-2 à l'Excelsior Mouscron dirigé pour la première fois par Frank Defays, l'ancien coach de Virton. Vanzo avait donné l’avantage à Waasland-Beveren à la 65e, mais Amallah a sauvé Mouscron à deux minutes de la fin du temps réglementaire.



Waasland-Beveren compte 35 points alors que Genk, sixième, a 38 unités. Samedi (20h30), ce sera La Gantoise (4e, 44 points) qui sera en visite au Freethiel... avant la réception de Genk, le 3 mars.

Moris sur le banc

En Belgique, c'est du banc de touche qu'Anthony Moris a suivi la rencontre de son équipe de Malines sur la pelouse de La Gantoise, ce dimanche à l'occasion de la 27e journée de Jupiler League. Les Malinois avaient fait un grand pas vers le maintien en menant 2-0 après 19 minutes de jeu, mais les partenaires du portier luxembourgeois se sont fait reprendre avant le dernier quart d'heure. Le KaVé porte son avance à deux points sur Eupen, la lanterne rouge. Il n'en reste que neuf points à distribuer d'ici la fin de la phase classique du championnat. Charleroi sera le prochain adversaire de Malines samedi (18h).

Samedi, en Division 1 Amateurs, Virton s'est incliné 1-3 contre Knokke. L'international Espoirs Lucas Prudhomme a joué les 63 premières minutes. L'Excelsior vient de changer d'entraîneur, Samuel Petit a pris la succession de Franck Defays. Le club gaumais est douzième au classement général avec 23 points.

L'Arminia a le vent en poupe



Après deux défaites consécutives, Jeff Saibene et l'Arminia Bielefeld ont retrouvé la victoire en deuxième Bundesliga. Dans le cadre de la 23e journée, l'équipe de l'entraîneur luxembourgeois s'est imposée 2-0 face à Darmstadt. Weihrauch (33e) et Kerschbaumer (90+3e) ont marqué pour Bielefeld, qui est actuellement cinquième du classement avec 34 points, à trois points de la troisième place synonyme de barrage avec l'antépénultième de la Bundesliga.



Après huit rencontres sans la moindre victoire en Premier League 2 et en Premier League Cup, les U23 de Middlesbrough ont mis fin à cette disette qui durait depuis le 20 novembre. Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 17e journée, Enes Mahmutovic et ses partenaires ont pris la mesure de Reading sur le score de 3-2. Boro a mené 3-1 avant de concéder un but à la 87e minute. Le jeune défenseur international aux quatre sélections a disputé toute la rencontre.

Au classement, Boro est troisième du groupe 2 de la Premier League 2 derrière Blackburn et Aston Villa. C'est la Cup qui sera au programme des 23 et 26 février, avec la réception de Derby County puis de Nottingham Forest.



Vincent Thill a évolué avec l'équipe 2 du FC Metz ce dimanche contre Biesheim, en National 3. Il a joué une heure. Les jeunes Grenats se sont faits reprendre en toute fin de match (1-1).

Gerson en défense centrale

C'est avec la Coupe de Suède, ce samedi, que Lars Gerson a débuté sa saison avec Norrköping. A l'occasion du premier des trois matches du groupe F de la Svenska Cupen, l'IFK recevait Helsingborgs IF et ce duel s'est résumé à un duel entre Johansson. Mené au score depuis la 29e minute et un but de l'arrière Carl Johansson, les locaux ont égalisé dans le temps additionnel (90+4) grâce au milieu de terrain Andreas Johansson(1-1). dans une configuration tactique en 3-4-3, Gerson a évolué toute la rencontre à un poste de défenseur central. Samedi à 14h, Norrköping se déplacera à Tvaaker.

En Allemagne, les conditions météorologiques n'ont pas été propices à la pratique du football. Samedi, Aldin Skenderovic (Elversberg, Regionalliga Südwest) et Eric Veiga (Eintracht Brunswick 2, Regionalliga Nord) ont été réduits au chômage technique tout comme Florian Bohnert (Schalke 04 II, Oberliga Westfalen) hier.

Au Portugal, la deuxième équipe de Guimaraes avec Artur Abreu poursuit sa superbe série avec une sixième victoire consécutive enregistrée samedi contre Academica (1-2). Guimaraes était mené 0-1 avant d'inverser la tendance en trois minutes. Abreu a disputé toute la rencontre. Le Vitoria est dixième au classement avec 35 points.