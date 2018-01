(jg/VL) - Laurent Jans et Waasland-Beveren ont pris un point (2-2) ce samedi face à Zulte-Waregem. Les deux équipes se sont neutralisées lors de la 24e journée de Jupiler Pro League.



Waasland-Beveren, qui restait sur un partage à Anderlecht en milieu de semaine (2-2), a ouvert le score sur penalty grâce à Thelin (0-1, 11e), son 13e but de la saison. Les visiteurs pensaient tenir le bon bout en seconde mi-temps après des buts de Harbaoui (1-1, 60e) et de Olayinka (1-2, 64e) mais les 'Lions' sont revenus dans la partie via Cools (2-2, 81e).



Comme à son habitude, Jans a joué toute la rencontre en tant que défenseur latéral à droite de la défense waaslandienne. Avec 30 point à son compteur, Waasland-Beveren occupe la 8e position au classement.



Réserviste le dernier match de championnat en D1 amateurs, Edvin Muratovic avait retrouvé les faveurs de l'entraîneur Franck Defays pour le déplacement de Virton à Lommel. Premier de classe ex aequo avec Knokke, cet adversaire a survolé les débats, laminant 6-0 une formation gaumaise dépassée par les événements et incapable de porter le danger devant la cage de Clepkens, l'ancien dernier rempart du F91 Dudelange. L'attaquant luxembourgeois s'est ménagé une occasion à 3-0 sans parvenir à l'exploiter. Une soirée à oublier au plus vite. Son coéquipier Prudhomme, quant à lui, était suspendu.



En Allemagne, pour le compte de la 20e journée de deuxième Bundesliga, Kaiserslautern s'est incliné à domicile face à Düsseldorf (1-3). Le match avait pourtant bien commencé pour les locaux: Moritz a converti un penalty à la 48e et les supporters ont sérieusement commencé à croire à l'exploit. Mais le leader du classement a réagi pour s'imposer finalement 3-1. Haraguchi (64e), Raman (78e) et Schmitz (89e) ont inversé la tendance. Kaiserlautern reste la lanterne rouge avec 12 points.

Convalescent après ses pépins de santé survenus à la pause du match de reprise à Darmstadt, Jeff Strasser n'était pas encore de retour sur le banc de Kaiserslautern. C'est l'entraîneur des U23, Hans-Werner Moser qui a dirigé l'équipe contre Düsseldorf.