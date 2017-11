Rentrée gagnante pour Laurent Jans avec Waasland-Beveren vainqueur de Mouscron (2-0). Aurélien Joachim et le Lierse sont enfin lancés. Chris Philipps a perdu sa place de titulaire à Metz. Vincent Thill, lui, va passer de la sélection A aux U19.

Par Christophe Nadin



Laurent Jans a signé son retour dans le onze de départ de Waasland-Beveren. Le latéral droit a fêté cette titularisation par une victoire contre l'une des autres équipes surprise de cette première partie de saison: Mouscron. Les Waaslandiens l'ont emporté 2-0 et se propulsent dans le Top 6 de l'élite belge. Un club fermé qui disputera le play-off titre au terme de la phase régulière. Seule ombre au tableau, la sortie à deux minutes de la fin de l'international qui a ressenti une douleur à son genou droit. Laurent Jans retrouvera dans les prochaines heures la sélection et ne se prononce pas encore sur sa capacité à tenir sa place jeudi prochain contre la Hongrie.



Le FC Malines d'Anthony Moris a renoué avec la victoire contre Courtrai (2-0). Le gardien est resté sur le banc.



Un cran plus bas, le Lierse d'Aurélien Joachim est resté sur sa lancée en s'imposant deux buts à un contre OH Louvain. L'attaquant de la sélection a disputé tout le match. C'est Yagan qui a inscrit les deux buts lierrois. Le Lierse pointe à la cinquième place avec 17 points au terme de cette dernière journée de la première phase de la compétition.



Philipps cantonné au banc de touche



Lars Gerson pousse, lui, un grand ouf de soulagement en Suède. Son club s'est sauvé à la dernière journée. Sundsvall s'est imposé trois buts à rien à l'IFK Göteborg alors que Jönkopings était tenu en échec par Östersunds (0-0). Les deux clubs échangent leur position au classement. Sundsvall se sauve avec 31 points, Jönkopings disputera le barrage. Convalescent, l'international n'était pas de la partie. Sa saison est désormais terminée.



En France, Chris Philipps a assisté du banc de touche à la déroute du FC Metz face à Lille (0-3). Vincent Thill, lui, n'était pas retenu par Frédéric Hantz. La jeune promesse rodangeoise a disputé les 75 premières minutes avec les réserves à l'US Sarre-Union. Les Grenats ont ramené un point (1-1) de ce déplacement comptant pour la neuvième journée de National 3.



Vincent Thill a rejoint la sélection et devrait ensuite donner un coup de main aux U19 dans le tour qualificatif du Championnat d'Europe qui débute ce mercredi. L'idée est de voir le milieu de terrain de 17 ans disputer un bout de match avec les A puis les deux dernières rencontres avec les U19 contre la République tchèque le samedi 11 novembre au stade Emile Mayrisch à Esch-sur-Alzette (19h) puis le dernier duel contre l'Arménie le mardi 14 novembre à 19h à Wiltz.



En Allemagne, Jeff Strasser et Jeff Saibene ont chacun pris un point en deuxième Bundesliga, mais le bonheur n'est pas le même. C'est clairement insuffisant pour les Diables Rouges de Kaiserslautern contre le VfL Bochum (0-0). L'Arminia Bielefeld, lui, a pris son unité sur le gong à Aue. Voglsammer a répondu à Kvesic dans le temps additionnel. Aue et Bielefeld restent au coude à coude au classement avec 18 points aux 7e et 8e rangs. Kaiserslautern, lui, ferme la marche avec sept unités.

Mannheim va beaucoup mieux mais ça ne fait pas nécessairement les affaires de Maurice Deville qui n'a pas participé à la victoire du Waldhof au TSV Steinbach samedi deux buts à rien dans le cadre de la 18e journée de Ligue Régionale Sud-Ouest. Mannheim est quatrième avec 31 points.



Dans la Ligue Nord, Eric Veiga et Brunswick se sont inclinés 1-3 contre Eutin 08 lors de la quinzième journée. L'international a inscrit le premier but contre son camp et a disputé tout le match. Brunswick est dixième avec 19 points.