(jg) - De tous les internationaux luxembourgeois en lice ce samedi, personne n'a réussi a empoché les trois points de la victoire avec son équipe respective.



Laurent Jans et Waasland-Beveren ont pris un point (1-1) ce samedi à Lokeren. Les deux équipes se sont neutralisés dans le derby waaslandien lors de la dix-neuvième journée de Jupiler Pro League.

Tout s’est joué en seconde période. En début de deuxième mi-temps, la rencontre fut interrompue pendant plus de dix minutes suite à des jets de projectiles. Opoku Ampomah (61e) déclenchait tout d’abord une frappe de l’extérieur de la surface qui était déviée et qui finissait sa course dans le fond du but. La passe décisive? Un certain Jans a amélioré ses statistiques personelles.



Lokeren réagissait immédiatement par l'intermédiaire de Robin Soder qui remettait les deux équipes à égalité (64e). Deux minutes plus tard, les visiteurs auraient pu prendre l’avantage mais ils se heurtaient dans la même minute (66e) à la barre via Isaac Thelin et Ibrahima Seck. Ryota Morioka (77e) touchait à nouveau le poteau dans le dernier quart d'heure.

Au classement, Waasland-Beveren est septième (25 points) tandis que Lokeren est quinzième (18 points). Jans a commencé la rencontre comme d'habitude en tant qu'arrière droit. Après 83 minutes il a été sorti.

Bonne opération pour Virton



Toujours en Belgique, Malines s'est incliné 0-2 à Courtrai. Anthony Moris a assisté à la défaite depuis le banc des remplaçants alors que Youn Czekanowicz n'a pas participé au match qui opposait La Gantoise au Standard (0-0).

En Division 1 Amateurs, Virton et Edvin Muratovic se sont imposés 3-0 à Deinze.



En déplacement à Ratisbonne dans le cadre de la 17e journée de deuxième Bundesliga, l'Arminia Bielefeld, coaché par Jeff Saibene, s'est incliné 2-3. Jeff Strasser et Kaiserslautern ont pris un point (1-1) face à Nuremberg. Bielefeld occupe la 7e place tandis que Kaiserlautern reste la lanterne rouge.