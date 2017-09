Maurice Deville a participé activement à la victoire de Waldhof Mannheim sur Wormatia Worms ce vendredi soir alors qu'en Belgique, le club du duo Joachim-Hall est à vendre.



Mannheim a signé sa quatrième victoire de la saison lors de la 8e journée de la Regionalliga Südwest en disposant facilement de Worms 4-1. Les locaux ont tué le suspense au cours de la première mi-temps avec un doublé de Sommer (35e et 37e) et un but de Deville. L'international luxembourgeois a trouvé l'ouverture dans les arrêts de jeu de la première période.

Au cours de la seconde mi-temps, les visiteurs ont réduit le score à la 69e minute avant que Celik ne rassure son équipe à la 90e minute. Au classement, Mannheim, qui est toujours invaincu en championnat, affiche 12 points.



En Belgique et plus précisément en D1B, le club du Lierse, où évoluent les Luxembourgeois Aurélien Joachim et Tim Hall, est à vendre. L’Egyptien Maged Samy, propriétaire du club depuis 2007 et qu’il avait à l’époque sauvé de la faillite, a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions.



«Cher supporters, je n’ignore pas que certains d’entre vous vont mener samedi des actions afin de me demander de quitter le club», a écrit Maged Samy sur sa page Facebook. «Avec tout le respect pour les autres, j’ai décidé d’anticiper et de partir de mon propre chef. Il y a pas mal de gens intéressés par un éventuel rachat. (...) Ceux qui souhaitent me voir rapidement remettre les clés du club à mon successeur ont donc tout intérêt à se tenir tranquilles. Moi j’aime le Lierse et je veux pour lui le meilleur… »

Ce samedi à 17h, le Lierse, qui compte 3 points sur 12, accueille Westerlo.