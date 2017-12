(DH) - Relancé par son succès à Kaiserslautern (2-0), dimanche, l'Arminia Bielefeld a confirmé sa bonne passe actuelle en dominant nettement Sankt-Pauli à l'occasion de la seizième journée de la deuxième Bundesliga ce vendredi soir.

Les hommes de Jeff Saibene ont mis le «Weltpokalsiegerbesieger» au supplice en lui inscrivant cinq buts par l'intermédiaire de Putaro (38e), Dick (53e), Hartherz (62e) et Kerschbaumer (77e), ses quatre joueurs de couloirs, et l'Arminia a terminé le travail suite à une réalisation de Klos (85e).

Avec ce deuxième succès après cinq matches sans prendre les trois points, l'Arminia remonte provisoirement à la cinquième place en attendant la suite de cette étape du championnat.



Le FC Kaiserslautern de Jeff Strasser est passé par tous le sentiments sur la pelouse du FC Heidenheim. Mené au score à la 56e minute après un but de Witteck, les Roten Teufel sont revenus à égalité grâce à Spalvis, deux minutes plus tard, mais l'attaquant lituanien se faisait expulser après l'heure de jeu (66e). Coupable d'une faute dans la surface sur Feick (un tirage de maillot), il commettait un penalty et se vengeait en mettant un coup de tête à son adversaire...

Mené au score après la transformation du penalty par Schnatterer et réduit à dix, le FCK égalisait pourtant suite... à un but contre son camp de ce même Feick (80e). Mais la lanterne rouge n'allait pas enregistrer son onzième point de la saison, la faute à son gardien, Muller, qui ne maîtrisait pas un envoi lointain de Schnatterer (3-1, 90+1).



La 17e journée mettra aux prises Bielefeld avec Sandhausen alors que le FCK accueillera Ingolstadt, le dimanche 10 décembre à 13h30.

Enes Mahmutovic a rejoué

Victime d'un problème articulaire à la cheville gauche, Enes Mahmutovic avait dû suivre ses partenaires de sélection et de club du banc de touche, depuis le 3 octobre, veille d'un funeste match à Solna contre la Suède (0-8).



Ce vendredi, l'ancien du Fola a renoué avec la compétition à l'occasion du troisième match de la Premier League Cup U23. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite 1-2 sur la pelouse de Derby, le leader du Groupe A, mais pour le jeune défenseur l'important était de renouer avec la compétition avec un match complet.

Le 19 janvier (20h), Boro (3e avec 3 points) reprendra la Premier League Cup contre Nottingham.

A l'occasion de seizième journée de deuxième division néerlandaise, le Telstar se déplaçait à Cambuur Leeuward et a manqué le coche. Il a d'abord mené au score pour se faire reprendre et manquer de belles occasions par Novakovich avant de s'incliner suite à un but inscrit dans le dernier quart d'heure. Contrairement au match face au NEC Nimègue (3-2), lundi, Gerson Rodrigues est entré à la 86e minute. Un peu tard pour changer le cours des choses et mettre un échec un club mal-classé.



Le Telstar redescend à la sixième place (26 points). Vendredi (20h), le club de l'international luxembourgeois recevra le FC Emmen (8e).



