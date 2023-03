Pour son entrée en matière dans cette nouvelle campagne, le Luxembourg a ramené un point de Slovaquie (0-0) au terme d'un match sérieux qui a peut-être manqué d'un peu de folie offensive.

Les Lions Rouges s'en contenteront

On ne fera pas la fine bouche au terme de ces 90 premières minutes disputées à Trnava. Face à une Slovaquie loin d'être flamboyante, le Luxembourg a rendu une copie propre en défense pour étendre à six son brevet d'invincibilité.

Luc Holtz avait choisi l'animation mise en place face à la Hongrie (2-2) lors de l'avant-dernier match amical de l'année dernière avec une défense à quatre éléments. Lars Gerson retrouvait une place de titulaire neuf mois après avoir débuté face aux îles Féroé. Alors que le championnat de Norvège dans lequel il évolue n'a pas encore débuté, le trentenaire s'en est bien sorti même si les 30 dernières minutes furent moins abouties. Il compte désormais 90 sélections, comme Jonathan Joubert et Laurent Jans qui l'a rejoint un peu plus tard sur la pelouse.

L'association entre Gerson et Maxime Chanot a bien fonctionné. Le défenseur du FC New York City a été le meilleur joueur de champ côté luxembourgeois. Cette double prestation couplée à une nouvelle sortie impeccable d'Anthony Moris ont permis au Luxembourg de prendre un point.

Les Lions Rouges relevaient la tête par intermittence.

Plutôt séduisante dans son entame de match avec notamment un coup franc dangereux de Danel Sinani sorti par le gardien Dubravka au terme du premier quart d'heure, la sélection grand-ducale est peu à peu rentrée dans le rang. Elle s'est toutefois procuré une nouvelle occasion par le biais de Gerson Rodrigues, auteur d'un crochet court enchaîné par une frappe du gauche à nouveau sortie par le dernier rempart slovaque (28e). C'est encore l'attaquant d'Al Wehda qui se montra pressant sur une remise de Leandro Barreiro au second poteau à la fin du premier acte, mais déjà ce moment-là, la sélection locale avait gagné du terrain pour s'installer un peu plus haut.

Moris impeccable

La tendance se confirma après la pause avec quelques vagues successives qui donnèrent des frissons aux supporters luxembourgeois. Anthony Moris veillait au grain. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise repoussa un coup franc au premier poteau délivré par Duda (50e) avant de sortir une tête de Polievka à bout portant (59e). Assurément son arrêt le plus spectaculaire de la soirée.

Les Lions Rouges relevaient la tête par intermittence comme lorsque Vincent Thill tenta sa chance de loin, mais le ballon n'était pas cadré (71e). Dans la minute suivante, Rodrigues se lançait dans un solo dont lui seul a le secret, mais sa tentative de l'extérieur du pied droit n'était pas très heureuse.

La Slovaquie faillit profiter d'une perte de balle de Gerson mais la frappe de Bozenik était contrée in extremis par Christopher Martins. Le Luxembourg gérait bien sa fin de match et se procurait un dernier corner que l'arbitre, impeccable ce mardi soir, n'accordait pas, jugeant que les trois minutes du temps complémentaire étaient écoulées et qu'il était l'heure de siffler la fin du match.

Rendez-vous dimanche à Luxembourg

Ce premier déplacement aura offert des motifs de satisfaction au sélectionneur même si on attendait un peu plus de paillettes offensives, notamment de la part des ailiers qui se firent très discrets.

Avec ce point, le Luxembourg laisse deux adversaires derrière lui au classement. L'Islande, sévèrement battue en Bosnie-Herzégovine (0-3) et le Liechtenstein, puni par le Portugal en seconde mi-temps (0-4).

C'est en qualité de leader de ce Groupe J que la Seleção se déplacera dimanche soir au Stade de Luxembourg.

Slovaquie - Luxembourg 0-0 Stade Antona Malatinského de Trnava Slovaquie: Dubravka, Pekarik (82e Tomic), Gyömber, Satka, Hancko, Kucka (cap.), Lobotka, Duda (80e Benes), Suslov (73e Mak), Polievka (73e Bozenik), Haraslin Luxembourg: Moris, Bohnert (84e Rupil), Gerson, Chanot, Pinto, C. Martins (cap.), Olesen (64e V. Thill), Barreiro, Borges (63e Jans), D. Sinani (84e S. Thill), Rodrigues Cartons jaunes: Gerson, Jans (Luxembourg) Arbitres: Obrenovic, Praprotnik, Kordez (SLO)

