La sélection luxembourgeoise a terminé l’année sur un nul vierge face à la Bulgarie au terme d’une partie marquée par les nombreux cartons.

Sport 3 min.

Football

Les Lions Rouges s’en contenteront

Christophe NADIN La sélection luxembourgeoise a terminé l’année sur un nul vierge face à la Bulgarie au terme d’une partie marquée par les nombreux cartons.

Il y aura sans doute un goût de trop peu car il y avait de la place comme on dit dans ces cas-là. Le Luxembourg a dû se contenter d’un match nul, le quatrième de l’année, pour sa dernière sortie de 2022. Les Lions Rouges ont eu les occasions pour terrasser leur adversaire bulgare mais le match nul reflète assez bien la physionomie d’une partie curieusement pimentée par 12 cartons jaunes et une exclusion. Danel Sinani regagnant les vestiaires quelques minutes avant ses camarades pour une semelle trop appuyée. «C’est incompréhensible d’avoir un tel arbitre. Je ne vais pas me faire de copains à l’UEFA mais je leur ai dit ce que je pensais. Donner sept cartons après 20 minutes, c’est ridicule. A ce train-là, on pouvait terminer à cinq contre cinq», pestait Luc Holtz.

Des retours attendus pour terminer sur une bonne note La sélection de Luc Holtz clôture 2022 par une dixième rencontre face à la Bulgarie ce dimanche (15h) au Stade de Luxembourg avec le retour espéré de Maxime Chanot et Vincent Thill. Et Ralph Schon dans les buts.

Le sélectionneur avait annoncé des changements. Il a tenu parole avec un système différent de celui proposé face à la Hongrie jeudi dernier. Trois défenseurs centraux, dont Maxime Chanot, qui signait sa rentrée, campaient devant le but défendu par Ralph Schon en l’absence d’Anthony Moris, ménagé.

Ce n’est pas la première fois que le sélectionneur change ses plans. Ce fut moyennement convaincant en première période mais beaucoup mieux après la pause. «Ça dépend comme on l’envisage mais d’un point de vue tactique, de rythme et de pressing, la première période fut plus intéressante même si c’est en deuxième que l’on aurait pu gagner le match.»

La joyeuse entrée du jeune Alessio Curci A 20 ans, l'attaquant de Mayence a permis au Luxembourg d'arracher le match nul face à la Hongrie jeudi soir au Stade de Luxembourg.

Un festival de cartons est venu hacher les 45 premières minutes mieux gérées par la Bulgarie qui se procurait trois occasions nettes mais le gardien du FC Wiltz veillait au grain. Le Luxembourg avait peiné à exister offensivement même si pour sa première titularisation, Alessio Curci multipliait les courses et les appels. Sans réussite. C’est du grand défenseur Enes Mahmutovic que vient le danger avec un coup de tête juste à côté sur un corner de Leandro Barreiro (35e).

Les ajustements opérés par Luc Holtz à la pause étaient à deux doigts de porter leur fruit. Danel Sinani redescendait d’un cran et déclenchait de plus en plus d’actions. Curci tirait sur le gardien dès la reprise.

C’est ensuite un tir de Barreiro, servi par Gerson Rodrigues qui était contré in extremis (50e). La percée de Florian Bohnert sur la droite ne connaissait pas plus de réussite. Le latéral redressant trop son centre-tir (53e).

Le Luxembourg n’avait pas exploité son temps fort mais la chance revint à l’heure de jeu lorsque Yvandro Borges, pour sa première touche de balle, trouva le poteau. La dernière demi-heure fut bien gérée défensivement par les Lions Rouges face aux quelques offensives bulgares cependant trop timides pour représenter un vrai danger.

Luc Holtz a ainsi profité de ses deux derniers matchs de l’année pour passer en revue beaucoup de joueurs. Les satisfactions sont plus nombreuses que les déceptions et laissent entrevoir une prometteuse campagne de qualification pour le Championnat d’Europe en Allemagne. «Avec ce qu’on a montré en Turquie, face à la Hongrie et contre la Bulgarie, on a montré qu’on pouvait rivaliser avec nos prochains adversaires à part le Portugal. C’était important de ne pas perdre aujourd’hui car on enchaîne là un cinquième match sans défaite et ça doit être unique dans notre histoire. Oui, je peux aussi faire la fine bouche car on aurait pu l’emporter au regard de nos occasions en seconde période», ponctuait le sélectionneur.

Luxembourg - Bulgarie 0-0 Stade de Luxembourg Luxembourg: Schon, Jans, Chanot (46e Carlson), Mahmutovic, Bonhert (90+2 S. Thill), Pinto, Barreiro, Olesen (46e Rodrigues), Curci (59e Borges), V. Thill (59e Rupil), D. Sinani. Bulgarie: Vutsov, Gruev, Delev (46e I. Iliev), Kirilov (62e N. Iliev), Despodov (90e Rusev), Stoyanov, Nedyalkov, Hristov, Velkovski (62e Petkov), Krastev (74e Karabelyov), Antov (74e Galabov). Cartons jaunes: Olesen, Holtz, Mahmutovic, D. Sinani, V. Thill, Curci, Jans (Luxembourg), Delev, Hristov, Antov, Karabelyov, N. Iliev (Bulgarie) Carton jaune-rouge : D. Sinani (88e) A noter: Luc Holtz était privé des blessés de longue date, Olivier Thill et Christopher Martins. Marvin Martins était aussi indisponible et Lars Gerson laissé à la disposition de son club. Arbitre: M. Lukjancukas (LIT) Spectateurs: 4718

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.