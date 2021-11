Blessé, le défenseur ne pourra être de la sélection nationale attendue les 11 et 14 novembre pour tenter de décrocher une place pour le prochain Championnat d'Europe.

Les Lions rouges privés de Lars Gerson

Blessé, le défenseur ne pourra être de la sélection nationale attendue les 11 et 14 novembre pour tenter de décrocher une place pour le prochain Championnat d'Europe.

(pj avec Jan MORAWSKI) Ni contre l'Azerbaïdjan (le jeudi 11 novembre), ni au Stade de Luxembourg contre l'Irlande (le dimanche 14), le coach Luc Holtz ne pourra s'appuyer sur Lars Gerson. Le n°7 s'est à nouveau blessé et ne pourra donc pas honorer un nouvelle sélection en équipe luxembourgeoise de football. Et «Lars est bien sûr frustré», n'a pas caché le coach à l'heure de présenter sa nouvelle composition.

Le Portugal n'a laissé aucune chance aux Lions Rouges A lui seul, Cristiano Ronaldo a mis trois des cinq buts du onze portugais qui a écrasé le Luxembourg, mardi soir à Faro. De quoi rendre un peu plus difficile à l'équipe de Luc Holtz la sélection pour la Coupe du monde au Qatar.

Le forfait de Lars Gerson est d'autant plus regretté dans les vestiaires luxembourgeoises que sa déchirure des adducteurs est survenue lors d'un match sous les couleurs de son club de Brann Bergen (Danemark) que le défenseur n'aurait pas dû jouer. Il n'était pas encore suffisamment remis de précédents problèmes qui, déjà, lui avaient valu de ne plus être appelé par son ancienne équipe du Racing Santander (Espagne). «Ce n'est pas bon pour Lars, mais pas pour nous non plus, car j'aurais aimé l'emmener avec moi» peut maintenant soupirer le sélectionneur. Un Luc Holtz qui ne compte plus sur Gerson avant mars 2022 désormais.

Les places s'envolent Le prochain match des Lions Rouges à domicile, le 14 novembre, ne se jouera pas à jauge réduite. Et déjà les billets e la rencontre luxo-irlandaise se font rares : ainsi toutes les places à 20 et 40 euros ont été vendues. Ne restent plus que les sièges du club affaires à 250€ pour satisfaire les supporters.

Pour cette automne, voilà donc l'entraîneur sortant une surprise de son chapeau. Il appelle Mathias Olesen, qui évolue comme milieu défensif à Cologne. Mais en intégrant les Roud Léiwen, il pourrait être amené à jouer d'un poste plus axial. Mais pour les deux matches à venir, il ne retrouvera pas à ses côtés les deux défenseurs Enes Mahmutovic (Lviv/Ukraine) et Marvin Martins (Vienne/Autriche). L'un et l'autre ont repris l’entraînement avec leur club suite à des blessures, mais les deux manquent encore de compétition pour jouer au niveau international.

Dans les cages par contre, Holtz sait pouvoir compter sur le retour du gardien Timothy Martin. Une prochaine naissance du côté de Wiltzer Ralph Schon donnant sa chance à celui qui évolue sous le maillot belge de Virton. Face au risque de possible cas covid+, le sélectionneur a aussi pris soin de mettre en alerte quatre remplaçants potentiels, en plus de ses cadres habituels. Ainsi Bertino Cabral (Fola), Chris Philipps (Wiltz), Dejvid Sinani (F91) et Edvin Muratovic (F91) doivent se tenir prêts au cas où...

En attendant, les deux rencontres qui s'anno,cent ne seront pas de trop pour faire oublier le sévère 5-0 encaissé par l'équipe luxembourgeoise lors de son dernier match officiel. Il est vrai que c'était face aux Portugais et leur redoutable buteur CR7!

