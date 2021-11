Un match heurté, un arbitrage contestable et au final, dimanche soir, un score sévère pour les footballeurs luxembourgeois : 0-3. Une défaite face à l'Irlande bien amère.

Les Lions Rouges prennent une douche froide

Patrick JACQUEMOT Un match heurté, un arbitrage contestable et au final, dimanche soir, un score sévère pour les footballeurs luxembourgeois : 0-3. Une défaite face à l'Irlande bien amère.

Ce devait être soir de fête. Sous les yeux du Grand-Duc et de près de 9.600 spectateurs réunis pour la première fois au Stade de Luxembourg, le match face à l'Irlande de ce 14 novembre aurait pu s'avérer historique. Mais au coup de sifflet final, la rencontre s'est achevée en déroute pour le onze dirigé par Luc Holtz. Pas de victoire et donc pas de troisième place finale au tour préliminaire qualificatif pour la Coupe du monde.

Après leur victoire face à l'Azerbaïdjan en début de semaine, l'espoir pouvait être présent. Et d'ailleurs, même si l'adversaire irlandais dominait la première mi-temps, les 45 premières minutes voyaient tout de même les joueurs luxembourgeois tenter de belles choses. Mais rapidement, chacun comprenait que la rencontre n'allait pas tenir de la partie de plaisir tant le jeu était rude. En témoignent les deux cartons jaunes reçus rapidement par le défenseur Vahid Selimovic (dès la 6e minute) et du stoppeur Christopher Martins (19e).

La meilleure occasion du Luxembourg en première mi-temps était à mettre au crédit d'Olivier Thill. Hélas, à la 22e minute, son tir devait manquer le cadre du but vert. Mais au fil du temps la défense et le gardien Ralph Schon résistaient aux occasions des visiteurs qui, au match aller à Dublin, avaient perdu 0-1 face aux Roud Léiwen.

Le tournant du match allait avoir lieu à la 54e minute. Danel Sinani ouvrait alors le score, entraînant un flot assourdissant d'acclamations dans la nouvelle enceinte. Mais c'était sans compter sur l'arbitre hongrois, Tamas Bognar, qui refusait le but, prétextant une faute commise juste avant par Maurice Deville. Ce coup du sort allait visiblement perturber l'attaque luxembourgeoise qui n'allait plus être en mesure de faire trembler les filets de Bazunu.

A la 68e, Duffy sur coup franc faisait basculer le match (0-1) côté irlandais. Sept minutes plus tard, Chiedozie Ogbene ajoutait un but (0-2) avant que Callum Robinson n'aggrave encore un peu plus la marque à la 88e minute (0-3). On en restait là, et c'est avec beaucoup de regrets que l'équipe luxembourgeoise quittait «sa» pelouse. Un départ sous les vivats des tribunes toutefois. En effet, les supporters tenaient à saluer le beau parcours des Lions Rouges qui, à défaut d'accrocher la troisième place du groupe A dans ses qualifications pour la prochaine Coupe du monde, ont réussi à produire du beau jeu ces derniers temps et collecter 9 points.

Ce qu'en pense le coach Dimanche soir, Luc Holtz avait mis sa «veste porte-bonheur». Mais la tenue qui avait porté chance à son équipe au match aller à Dublin n'a pas fait effet au Grand-Duché. «L'arbitre a décidé du match», lâchait avec amertume le sélectionneur à l'issue de la rencontre. «Nous avons bien joué pendant 65 minutes, mais après avoir encaissé le premier but, c'est devenu difficile.» Et alors que le Portugal était tenu en échec par la Serbie (1-2), Luc Holtz saluait les dernières rencontres de son équipe pour ces matches qualificatifs à la Coupe du monde 2022 : «Une belle campagne», selon lui. Lâchant enfin un dernier mot de félicitation pour les encouragements du public dans cette rencontre qu'il va maintenant falloir digérer.

