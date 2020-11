La sélection luxembourgeoise n'a pas réussi à décrocher la victoire, mardi soir au Josy-Barthel. Le onze de Luc Holtz se contente d'un médiocre 0-0 face à l'Azerbaïdjan en Ligue des Nations.

Les Lions Rouges n'ont pas sorti les griffes

(pj avec Yves Bodry) - Le dernier épisode 2020 de la sélection luxembourgeoise de football en Ligue des Nations s'est tristement achevé. A domicile, les Lions Rouges n'ont su trouver les failles dans la défense de leur adversaire du jour, l'Azerbaïdjan. Pire, la victoire à des kilomètres du Josy-Barthel, du Monténégro face à Chypre (4-0) prive le Luxembourg de la tête de son groupe, et donc d'une possible montée à un groupe supérieur.

Il est vrai que le match, joué avec une toute petite poignée de supporteurs comme témoins, s'annonçait mal. Le sélectionneur de la FLF, Luc Holtz, a dû en effet composer avec un effectif privé de plusieurs joueurs réguliers. En plus des suspendus (Selimovic, Carlson et Olivier Thill), l'équipe nationale avait appris dans l'après-midi que Rodrigues et Moris, dépistés positifs, se retrouvaient en quarantaine plutôt que sur le terrain... Coup dur.

Laurent Jans n'a pu que constater l'inefficacité de l'attaque luxembourgeoise devant les buts. Photo: Yann Hellers

Pourtant, les joueurs luxembourgeois se seront montrés offensifs, face à une sélection défensive évoluant en 4-3-3. Après 11 minutes, Vincent Thill faisait naître l'espoir peu avant une autre occasion manquée signée Jans. Mais à part ces deux faits de jeu, la partie n'a guère été marquée par des attaques marquantes.

Même l'attaquant Sinani n'a pas brillé. Il a fallu attendre la toute fin de la première mi-temps pour qu'il fasse parler de lui. Par un tir cadré d'abord, par un penalty manqué ensuite.

Le soutien des rares supporteurs n'a pas suffi. Photo: Yann Hellers

En seconde période, l'Azerbaïdjan allait même prendre le jeu essentiellement à son compte. La défense luxembourgeoise réussissant à faire face. Mais rien à se mettre sous la dent comme action potentiellement décisive durant les 45 dernières minutes.

Le Luxembourg termine donc sa campagne de Ligue des Nations avec dix points, au deuxième rang du groupe 1 de la Ligue C. De quoi laisser quelque amertume au groupe qui avait vraisemblablement la possibilité de prendre la tête de ce groupe dès son avant-dernier match à Nicosie.

Maintenant, les Lions Rouges vont ranger les crampons pour quatre mois. Le prochain match international de l'équipe nationale n'aura probablement pas lieu avant la fin du premier trimestre 2021. Du 22 au 31 mars, les premiers matches des qualifications pour la Coupe du monde 2022 auront lieu. Le tirage au sort des adversaires aura lieu le 7 décembre. A priori cette rencontre pourrait signer l'arrivée de la sélection luxembourgeoise dans le tout nouveau stade.

Source : UEFA





