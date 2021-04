Pas question pour le ministère des Sports de priver l'équipe de foot luxembourgeoise d'une (éventuelle) participation à la Coupe du monde au Qatar. Le sport est une chose, la politique une autre.

Sport 2 min.

Les Lions Rouges dribblent autour des droits de l'homme

Pas tous les jours que Dan Kersch empiète sur le terrain de Jean Asselborn. Mais, interrogé sur la question de la participation des footballeurs luxembourgeois à la prochaine Coupe du monde de football au Qatar, le ministre des Sports a dû faire une exception. Se mêlant donc d'affaires étrangères à la place de son collègue LSAP... Car quid de la participation du pays dans un Etat peu regardant en matière de respect des droits humains? Dan Kersch assume : «En ce qui concerne la composante politique, le gouvernement luxembourgeois suit la situation des droits de l'homme dans ce pays (et en général dans la région du golfe Persique) et il aborde également cette question systématiquement dans ses échanges bilatéraux». Et pas question que cette problématique interfère dans la sphère sportive.

En amical Les joueurs luxembourgeois affronteront le Qatar bien avant la Coupe du monde. En effet, une rencontre (sans enjeu) a été programmée le 7 septembre prochain. Match devant se jouer au Grand-Duché.

Mercredi, dans une réponse parlementaire à la députée socialiste Cécile Hemmen, le ministre a même évoqué Amnesty International pour soutenir la position du gouvernement. Même l'ONG a admis que le boycott de la compétition n'aurait aucun effet sur le respect des conventions internationales liées au respect des humains, quels que soient leur genre, leur religion, leur sexualité ou leurs origines.

Donc, si elle se qualifie, l'équipe des Roud Léiwen pourra donc fouler les pelouses des stades qatari l'esprit tranquille. Selon le principe retenu par Dan Kersch que sur le (non)respect des droits de l'homme par Doha mieux valait être «dans l'attention et le dialogue», que l'ignorance et le silence. Et il en sera ainsi visiblement jusqu'au coup de sifflet qui marquera le début de la compétition fin novembre 2022.

🇮🇪🆚🇱🇺 Gerson Rodrigues with the late strike for Luxembourg 👏#WCQ pic.twitter.com/bO135bV0Ie — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 27, 2021

Mais avant que le problème de conscience ne se pose réellement aux joueurs de Luc Holtz, il y a encore un billet pour le Qatar à aller chercher. La récente défaite à domicile (1-3) face au Portugal n'a pas arrangé les affaires du onze luxembourgeois. Et cela même si les 98e au classement FIFA avaient réalisé l'exploit, quelques jours auparavant, face à l'Irlande (0-1). L'accès à la compétition de 2022 se jouera donc lors des prochains matches qualificatifs. A savoir :

1er septembre : Luxembourg/Azerbaïdjan (programmé au : Luxembourg/Azerbaïdjan (programmé au nouveau Stade de Luxembourg

4 septembre : Serbie/Luxembourg

: Serbie/Luxembourg 9 octobre : Luxembourg/Serbie

: Luxembourg/Serbie 12 octobre : Portugal/Luxembourg

