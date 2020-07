Les internationaux Leandro Barreiro et Dirk Carlson ont servi de modèles à la Fédération (FLF) pour la présentation de la nouvelle livrée 2020-2021 de la sélection. Un équipement qui sera normalement étrenné le 5 septembre prochain, lors du déplacement en Azerbaïdjan.

Sport 2

Les Lions Rouges dévoilent leurs nouvelles tenues

Les internationaux Leandro Barreiro et Dirk Carlson ont servi de modèles à la Fédération (FLF) pour la présentation de la nouvelle livrée 2020-2021 de la sélection. Un équipement qui sera normalement étrenné le 5 septembre prochain, lors du déplacement en Azerbaïdjan.

(JFC, avec bob) - Rien de mieux que le cadre du flambant neuf Stade de Luxembourg, baigné par un généreux soleil de surcroît, pour présenter les nouvelles tenues de la sélection nationale. Ce jeudi, la FLF a pu compter sur les internationaux Leandro Barreiro et Dirk Carlson comme modèles d'un jour.

Oeuvre de l'équipementier italien Macron comme l'ancienne tenue, le nouveau jeu de maillots se décline dans deux versions, l'une rouge, l'autre blanche. La tenue entièrement rouge est relativement classique, avec le dessus des bas reprenant les trois couleurs nationales. La version blanche est plus innovante avec deux bandes verticales bleu ciel et rouge au milieu du maillot. De couleur bleu ciel, les chaussettes se terminent par un double liseré blanc et rouge.

Leandro Barreiro version rouge, Dirk Carlson version blanche Photo: FLF / Val Wagner

«Ils sont vraiment uniques», commente sobrement Dirk Carlson. Son coéquipier Leandro Barreiro ajoute qu'il «aime ces maillots, d'abord parce qu'ils sont confortables et ensuite car le design représente à la fois nos couleurs nationales et le lion rouge».

Capture d'écran Facebook

La sélection devrait étrenner sa nouvelle tenue le 5 septembre, lors du match d'ouverture de la Ligue des Nations en déplacement à Bakou contre l'Azerbaïdjan. A moins que les hommes de Luc Holtz ne l'enfilent déjà quatre jours plus tôt, à la faveur du match amical face au FC Sarrebruck. Les nouveaux maillots sont disponibles dès à présent sur shop.flf.lu au prix forfaitaire de 50 euros.

Source: FLF





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.