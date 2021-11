Avec leur victoire 1-3 face à l'Azerbaïdjan jeudi soir, les Lions Rouges peuvent continuer à rêver d'une sélection pour la prochaine Coupe du monde de football. Avec un grand merci à Gerson Rodrigues.

Sport 2 min.

Football

Des Lions Rouges convaincants sur la pelouse de Bakou

Avec leur victoire 1-3 face à l'Azerbaïdjan jeudi soir, les Lions Rouges peuvent continuer à rêver d'une sélection pour la prochaine Coupe du monde de football. Avec un grand merci à Gerson Rodrigues.

(pj avec Bob HEMMEN) Le contexte n'était pas simple pour les Luxembourgeois en déplacement à Bakou. Des tests covid quand leurs adversaires n'en ont pas passé, un long déplacement, des conditions inattendues (vent, sable), etc. Mais au terme des 90 minutes de la rencontre, les Roud Léiwen pouvaient avoir le sourire : 3-1 au tableau d'affichage. Une victoire convaincante obtenue grâce à l'homme du match : Gerson Rodrigues, auteur de deux buts et d'une passe décisive.

Rapidement, suite à une expulsion d'un joueur adverse, le Luxembourg mettait le pied sur le ballon. Une domination qui devait être définitivement confirmée à la 67ème par un retourné acrobatique de... Gerson Rodrigues. Une frappe incroyable de l'attaquant évoluant sous le maillot de Troyes, en France.

Devant 2.000 spectateurs (dont une douzaine de Luxembourgeois!), les Lions Rouges ont ainsi maintenu un pressing constant. Plusieurs fois, Borges et Thill se trouvaient en position de marquer en début de match mais rataient leurs occasions. Et ce n'est qu'à la 18e minute que Sinani ouvrait la marque sur coup franc. Ouf, sa balle frappait d'abord le poteau avant de rentrer dans les cages (0-1).

Même après le passage aux vestiaires à la mi-temps, le Luxembourg continuait à maîtriser le jeu. La reprise acrobatique de Gerson Rodrigues confirmait cette domination (0-2) mais les joueurs de Luc Holtz allaient trembler quand, à la 70e, l'Azerbaïdjan revenait au score (1-1). Mais c'est encore ce diable de Rodrigues qui allait rassurer le camp des visiteurs en réussissant une percée incroyable dans la défense adverse, passer la balle à Deville qui laissait filer habilement le ballon pour Thill. But : 1-2.

Rendez-vous dimanche

Servi par Martins, Rodrigues n'allait pas trembler à la 91e minute pour prendre le dessus sur l'Azerbaïdjan avant le coup de sifflet final (1-3).

Ce résultat positionne le Luxembourg à la troisième place du groupe A des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Une place qui ne demande qu'à être confortée, dès ce dimanche 14 novembre, avec la rencontre à domicile face à l'Irlande. Le match devrait se jouer à guichets fermés et les supporters, pour l'occasion, ne rêvent que d'une chose : une victoire de plus et un billet en vue du Qatar.

L'avis du coach Luc Holtz fait souvent l'éloge de son équipe après les matches. Mais étrangement, jeudi soir, le sélectionneur luxembourgeois n'était pas aussi enthousiaste que cela : «Je n'étais pas satisfait de notre performance pendant de longues périodes du match. Après l'expulsion d'un adversaire, nous nous sommes relâchés». Heureusement, l'énergie apportée par Gerson Rodrigues a permis de faire la différence. «Gerson est un phénomène. Quand il est discipliné en dehors du terrain, il convainc à chaque fois. Je lui ai dit que je viendrais à Troyes pour m'occuper de lui. Ensuite, il marquera probablement 15 à 20 buts en Ligue 1.»

