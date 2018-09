Déplacement prestigieux pour la sélection U21 ce mardi soir à Strasbourg (20h45). Face à une équipe de France, qui s’est qualifiée pour la première fois à l’Euro U21 depuis 2006, la tâche s’annonce ardue.

Les Lionceaux devront mettre le Bleu de chauffe

Les clés de l'entrejeu confiées à Duriatti?

Par Thibaut Goetz

Ils étaient passés tout près de l’exploit en octobre dernier. Mais après avoir mené 2-0 à la mi-temps face à la France, avec notamment ce soir-là sur la pelouse du stade Emile-Mayrisch un certain Benjamin Pavard qui jouait là son dernier match avec les Bleuets, les Espoirs luxembourgeois avaient subi un terrible retour de bâton, encaissant trois buts en deuxième mi-temps. Le genre de match qui laisse des regrets mais qui sert aussi à apprendre.

Noé Ewert le capitaine luxembourgeois en a tiré des enseignements: «Cela nous a appris que si on travaille ensemble en équipe et en faisant preuve de solidarité, si chacun travaille l’un pour l’autre tout est possible, même contre un adversaire comme la France. A l’aller, ils avaient augmenté la pression en faisant rentrer Maxime Lopez en deuxième mi-temps. C'était devenu très compliqué parce que les jambes devenaient de plus en plus lourdes.»

Le refus d'Augustin

Après son match amical perdu contre l’Irlande du Nord (0-1) jeudi, le Luxembourg ne s’est pas mis dans les meilleures dispositions pour appréhender cette affiche contre la France. Manuel Cardoni va-t-il bousculer ses plans? Tactiquement la sélection U21 s’est mieux comportée lors de son passage en 4-4-2 en deuxième mi-temps, avec un Duriatti rassurant et auteur d’une belle entrée, le Bianconero pourrait logiquement se voir confier les clés du milieu de terrain ce mardi soir.

Du côté français, même si la qualification est acquise pour les joueurs de Sylvain Ripoll (une première depuis 2006), les Bleuets ne vont sûrement pas prendre cette rencontre à la légère. Victorieux de la Bulgarie vendredi dernier (0-1), ils présentent un bilan parfait jusqu’alors avec huit victoires en huit matchs dans ces éliminatoires. Seul point noir pour le staff des U21 français, le feuilleton Jean-Kevin Augustin, qui a refusé de rejoindre la sélection. La Fédération française de football pourrait assigner le joueur de Leipzig devant la commission de discipline de la FIFA.



Noé Ewert et ses équipiers avaient été battus sur le fil par les Français lors de la rencontre aller. Photo: Yann Hellers

Le groupe luxembourgeois :

Gardiens: Tom Ottelé (Käerjéng), Valentin Roulez (US Hostert).

Défenseurs: Eric Brandenburger (Victoria Rosport), Noé Ewert (Käerjéng), Tim Hall (Progrès), Gérard Mersch (Fola), Jan Ostrowski (Grashoppers/SUI), Eric Schmit (Rumelange), Pit Simon (Racing), Aldin Skenderovic (SV Elversberg/ALL).

Milieux: Kenan Avdusinovic (Titus Pétange), Ajdin Bjelic (Rumelange), Ricardo Couto Pinto (Differdange), Luca Duriatti (Jeunesse), Fabian Heinz (RM Hamm Benfica), Lucas Prudhomme (Virton/BEL).

Attaquants: Edvin Muratovic (Differdange), Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).



Le point du groupe 9

Mardi 11 septembre

16h30 Slovénie - Kazakhstan

20h30 Monténégro - Bulgarie

20h45 France - Luxembourg

Classement du groupe 9

1. France (8 matches) 24 points

2. Slovénie (7) 11

3. Kazakhstan (8) 10

4. Bulgarie (7) 8

5. Monténégro (7) 4

6. Luxembourg (7) 4

Déjà joués

Kazakhstan - Luxembourg 3-0

Luxembourg - Monténégro 1-3

Luxembourg - France 2-3

Luxembourg - Slovénie 1-1

Bulgarie - Luxembourg 0-1

Slovénie - Luxembourg 3-1

Luxembourg - Kazakhstan 3-0