Les lignes bougent encore au FC Mondercange

Après avoir confirmé la venue d'Adrien Gerolt, le FC Mondercange vient de dégraisser son effectif. Michel Bucolo et Sven Biever ont obtenu leur billet de sortie pour le mois de janvier.

(AF). Le FC Mondercange ne reste pas inactif à quelques jours de la fin d'année. Le leader de la série 2 compte déjà une arrivée pour deux départs. On vous avait annoncé l'arrivée d'Adrien Gerlot dans nos lignes ces dernières heures. Ce lundi soir, ce sont les départs de Michel Bucolo et Sven Biever qui ont été confirmés par Angelo Fiorucci, l’entraîneur des Rouge et Noir.





L'attaquant de 30 ans retourne du côté de l'AS Clouange dont il avait déjà porté les couleurs il y a deux ans avant d'arriver du côté de Remich-Bous. Il avait, ces derniers mois, évolué en équipe réserve.







Sven Biever, 23 ans, est prêté ces six prochains mois à l’Avenir Beggen. A court de temps de jeu en ce début de saison, le défenseur ira glaner des minutes à l’échelon inférieur. De quoi grandir et revendiquer avec de plus forts arguments une place de titulaire la saison prochaine.