Pour la première fois de l'histoire, un club luxembourgeois participe à l'UEFA Youth League, une compétition continentale créée par l'instance européenne en 2013 et réservée aux équipes U19. Le F91 Dudelange affronte le Sparta Prague en aller-retour au premier tour éliminatoire de la "Voie des clubs champions". Première séance: ce mercredi à 17h au stade Jos Nosbaum.

Entraîneur des juniors dudelangeois, Alvaro Cruz (53 ans) a préparé cet affrontement avec le plus grand sérieux, conscient de l'honneur qui échoit à sa formation de représenter le pays en pionnière sur la scène européenne chez les jeunes.

Propos recueillis par Jean-François Colin

Alvaro, on imagine que c'est d'abord un honneur pour vous et le F91 Dudelange de prendre part à une telle compétition...

Bien évidemment! C'est une grande première pour une équipe luxembourgeoise. C'est la compétition européenne la plus prestigieuse chez les jeunes. Elle vient comme une récompense pour l'excellent championnat réalisé par mon équipe. C'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Après, c'est à nous de profiter de cette expérience, de cette nouvelle aventure, et de montrer que nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes face à une des meilleures équipes de jeunes d'Europe.

Rien n'a été laissé au hasard pour aborder cette compétition: vous vous êtes vous-même rendu à Prague pour visionner votre adversaire...

Oui, en effet. C'est une équipe vraiment très forte. C'est la base de l'équipe nationale tchèque U19. Elle est composée de joueurs très performants. La mentalité est très différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer ici au Luxembourg. Ce sera à coup sûr un adversaire très coriace, je dirais même presque «professionnel». Donc, ce sera à nous de faire valoir nos qualités propres, d'entrer sur le terrain sans complexe et d'essayer de défendre notre maillot, nos couleurs, notre club, notre ville et l'ensemble du football luxembourgeois.

Précisément, quelles sont les qualités et les points forts de votre groupe?

Quand on a envie de jouer en équipe, je dispose de quelques individualités capables de montrer des choses spéciales. Mais là, je parle du contexte... national. Car au niveau international, contre une équipe plus forte et mieux préparée, cela risque d'être différent. Mais mes joueurs se voient donner une excellente opportunité de se montrer, car l'UEFA Youth League est la plus belle vitrine en Europe au niveau des jeunes. Le principal point faible que je relèverais est l'inexpérience de tous mes garçons, car ce sera une grande première pour eux.



En face, que redoutez-vous le plus chez le Sparta Prague?

Ils sont mieux préparés: ils ont déjà disputé huit matches de championnat, plus un en coupe, alors que nous avons juste débuté le championnat avec une rencontre face à Differdange. Ils sont donc bien plus avancés au niveau du rythme. De plus, c'est une équipe très équilibrée, avec des phases offensives parfaitement rodées. On voit déjà dès l'échauffement qu'ils sont à 200%! Ils mettent un gros impact physique, et sont très forts aussi techniquement. C'est une équipe d'un autre niveau, c'est clair et net.



Quelle est l'ambiance au sein de votre équipe au moment d'aborder ce virage important?

Il y a beaucoup de joie, mais pas mal d'anxiété également, car vu que nous avons visionné ensemble les vidéos, ils sont bien conscients de la grande qualité de notre adversaire. Mais même si on sait que le Sparta part largement favori de ce double duel, en football, il n'y a jamais de match gagné d'avance. Mais avant tout, je pense que cela doit être une fête, et que mes jeunes doivent avant tout profiter au maximum de cette belle expérience. Tout le monde est concerné au club. C'est important pour nous de prendre cela comme un challenge, et de faire le match de notre vie. On est quand même champions du Luxembourg...



Dernière chose: l'horaire du match, 17 heures, qui fait polémique. N'y avait-il pas moyen de décaler la rencontre un peu plus tard, et pensez-vous perdre quelques spectateurs potentiels en raison de cet horaire?

C'est un horaire imposé par l'UEFA! Tous les matches se déroulent l'après-midi, car la soirée est réservée aux matches de la Ligue des champions. Le retour à Prague aura d'ailleurs lieu à 17h (le 18 octobre). Peut-être que cela va nous enlever quelques spectateurs potentiels, en effet. J'attends du public ce mercredi, mais il est clair que c'est un mauvais horaire.



Le cadre U19 du F91 Dudelange

Gardiens: Enzo Esposito et Lucas Fox.

Défenseurs: Rick Brandenburger, Bunyamin Özkan, Amadou Camara, Donato Mancini, Daniel Gonçalves, Fàbio Martins, Rafael Marques.

Milieux de terrain: Dzenan Sabotic, Nuno Vilar Rodrigues, Brian da Silva Santos, Omar Natami, Ali Skrijelj, Adrian Ahmetxjekaj.

Attaquants: Iwran Mendes, Vincent Millot, Almir Klica, Michael Omosanya.



F91 Dudelange U19 - Sparta Prague U19 (CZE)

Mercredi 27 septembre à 17h au stade Jos Nosbaum

Arbitre: Luis Teixiera (POR), assisté de Bruno Filipe Parente et Alexis Terrazo (AND)



Match retour: mercredi 18 octobre à 17h à la Generali Arena à Prague.

L'équipe qualifiée affrontera le vainqueur de Bordeaux - Red Bull Salzbourg au deuxième tour éliminatoire de la "Voie des clubs champions".