Assurées de monter en Ligue 1 depuis quelques semaines, les joueuses du Fola ont décidé de ne plus être entraînées par Paulo Cardoso.

Les joueuses du Fola débarquent leur entraîneur

(GH) - Son absence sur le banc de touche samedi soir à Hesperange n’était pas anodine. En effet Paulo Cardoso n'est plus l’entraîneur de l'équipes dames du Fola. «J’ai été boycotté par l’équipe et des choses encore plus graves que je ne souhaite pas divulguer se sont passées. Il y a des joueuses qui pensent être au-dessus du club. Quelle publicité pour le foot féminin. Après une saison historique pour les dames du club avec une montée en Ligue 1 à la clé, j’ai été viré par les joueuses»

Amer envers ses ex-joueuses, Cardoso reste néanmoins respectueux envers son ancien club: «Je tiens à remercier le Fola et quelques joueuses pour leur soutien».