Si aucun lien direct n'est établi entre un sport et le fait de contracter le coronavirus, des études ont démontré que la pratique d'une discipline n'est pas toujours anodine. Attention aussi aux à-côtés qui peuvent parfois se révéler dangereux.

Les joggeurs moins à risque face au covid

Si vous pratiquez un sport collectif - de préférence dans un endroit clos avec des contacts rapprochés - vos risques de contracter le virus sont bien plus importants que si vous êtes un adepte de la marche nordique. C'est la principale tendance qui se dégage de la vaste enquête réalisée par le quotidien français Le Monde. Pour mener à bien ces investigations, nos confrères ont consulté notamment les rapports scientifiques de l'Institut australien du sport et de l'Ecole polytechnique de Turin mais aussi les protocoles mis en place par les différentes fédérations.



Parmi les conclusions, il apparaît donc que les sports pratiqués en groupe en espace confiné (fitness, danse, squash…) mais aussi les sports collectifs basés sur les contacts (football, handball, rugby, basket) ou encore les arts martiaux impliquant des corps-à-corps (lutte ou le judo) présentent le plus de risques de contamination.

Dans leur analyse, les experts australiens proposent par exemple «de réduire la pratique du judo à l'entraînement physique en solitaire et aux exercices techniques à deux en miroir (face-à-face distant, sans contact)». Quant au squash, il est considéré comme un des sports les plus à risque à cause de la «zone de circulation élevée du virus» dans l'aire de jeu.

Et Le Monde de rappeler qu'en mars dernier à Maribor en Slovénie, une personne positive en a contaminé quatre autres dans un centre de squash, sans avoir été en contact direct avec deux d'entre elles. Ces dernières avaient pourtant pris le relais dans la salle 45 minutes après son départ. Ce fait divers a notamment fait l'objet d'une publication scientifique.

Contamination indirecte

A l'inverse, les sports individuels d'extérieur (canoë, marche nordique, natation, ski…) présentent des risques réduits. Quelques sports de raquette ou même collectifs tirent leur épingle du jeu, parce qu'ils se pratiquent à l'air libre sans contact proche (tennis, base-ball).

A noter encore que des sports par nature peu risqués peuvent être prétextes à contamination indirecte, comme l'ont démontré de nombreux clusters lors des rassemblements de stages. Les vestiaires, les poignées de robinet, les rampes des bassins, les douches, les accolades, le covoiturage… Les à-côtés de l'activité physique sont parfois autant risqués que l'activité elle-même.



Les sports à risque très élevé: basket, handball, volley, sports de combat (boxe, judo, taekwondo,...), futsal, squash Les sports à risque élevé: escalade en intérieur, escrime, fitness, rugby, football

Cela dit, les études académiques sur les clusters sportifs sont rares et, souvent, les preuves directes manquent. Il en ressort un certain flottement. Et, comme le rappelle Le Monde, «les sports les plus pratiqués ont statistiquement plus de risques d'être concernés par des cas positifs».

Au Luxembourg, sans surprise, c'est le football qui compte le plus de licenciés, plus de 50.000 selon le rapport d'activités 2019 du ministère des Sports, loin devant le tennis (15.000) et la gymnastique (7.620). Certes, l'un ou l'autre cluster a été constaté, durant l'été au Fola et ces derniers jours du côté de Niederkorn, mais le sport roi n'est pas à proprement parler un foyer de contaminations même si le risque de contracter le virus y est plus élevé que si vous pratiquez la course à pied.

