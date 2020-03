C'est désormais officiel: les Jeux olympiques se dérouleront à Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. Le Comité international olympique (CIO) et le comité organisateur des JO ont trouvé un accord ce lundi.

Les JO se disputeront bien à l'été 2021

(AFP) - Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ouvriront le vendredi 23 juillet 2021, annoncent ce lundi les organisateurs, soit quasiment un an jour pour jour après la date initialement prévue (24 juillet 2020). Cette décision intervient moins d'une semaine après que les organisateurs et le CIO ont annoncé le report historique des Jeux, à la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d'athlètes et de fédérations sportives en raison de la crise sanitaire mondiale. Les JO étaient initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020

«Les Jeux olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021. Les Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre», a déclaré le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori lors d'une conférence de presse à Tokyo annoncée en dernière minute. Quelques heures auparavant, M. Mori avait déclaré qu'il prévoyait que le Comité international olympique (CIO) annonce les nouvelles dates des Jeux dans le courant de cette semaine. Cependant la date du 23 juillet 2021 avait déjà fuité dans les médias japonais.

Cette annonce intervient moins d'une semaine après la décision par le Comité international olympique (CIO) et le Japon du report historique des Jeux, - qui devaient initialement ouvrir le 24 juillet 2020 -, à la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d'athlètes et de fédérations sportives face à la crise sanitaire mondiale. Les organisateurs avaient alors exprimé leur volonté d'organiser les Jeux d'ici à l'été 2021 au plus tard, mais n'avaient pas encore fixé les dates.

Certains médias avaient spéculé que les organisateurs pourraient profiter du report pour faire en sorte que la compétition se tienne plutôt au printemps, nettement plus propice que l'été, très chaud et humide à Tokyo. Les fortes chaleurs estivales dans la capitale japonaise avaient poussé l'an dernier le Comité international olympique (CIO) à délocaliser l'épreuve phare du marathon à Sapporo, à l'extrême nord du Japon, afin de limiter les risques pour les participants.

Le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en raison de la pandémie en cours est sans précédent dans l'histoire des JO modernes en temps de paix, et représente un défi logistique colossal pour les organisateurs. Plus tôt dans la journée de lundi, M. Mori avait insisté sur la nécessité de régler rapidement la question des nouvelles dates des JO afin de pouvoir ensuite avancer sur tout le reste.

