Le Japon a proposé un report d'un an des Jeux d'été de Tokyo 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Une proposition que le Comité international olympique (CIO) a accepté, a annoncé ce mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Les Jeux Olympiques reportés «d'environ un an»

(AFP) - «J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100%», a déclaré M. Abe devant les caméras de télévision. Le Premier ministre a fait cette déclaration à l'issue d'une conférence téléphonique avec M. Bach.

S'il est officiellement approuvé par le CIO, ce report sera une première pour des Jeux de l'ère moderne en temps de paix. Auparavant seuls les deux conflits mondiaux du 20e siècle avaient entraîné le report technique puis l'annulation d'olympiades.

C'est un énorme coup dur pour la ville de Tokyo et le Japon, qui se préparaient minutieusement depuis des années à accueillir le plus grand événement sportif de la planète du 24 juillet au 9 août, suivis des Paralympiques du 25 août au 6 septembre.

Les autorités japonaises et le CIO ont été longtemps réticents à envisager officiellement de modifier le calendrier des JO. Mais la pression d'athlètes, puis de fédérations sportives nationales et internationales, devenait de jour en jour plus forte avec la propagation inexorable du coronavirus, apparu en Chine fin 2019 et qui sévit désormais massivement ailleurs dans le monde, notamment en Europe.

«La bonne décision à prendre»

Une prise de position tranchée qui est intervenue alors que la plupart des compétitions sportives sont à l'arrêt sur l'ensemble des continents, où plus d'un milliard de personnes doivent rester chez elles, avec des mesures de confinement souvent drastiques.



Un nombre grandissant de fédérations sportives nationales avaient appelé ces derniers jours à un report de l'événement, emboîtant le pas à des critiques d'athlètes d'abord isolées. Les comités olympique et paralympique du Canada est allé jusqu'à annoncer dimanche qu'ils n'enverraient pas leurs athlètes si les JO étaient maintenus cet été. «La bonne décision à prendre», a jugé le Premier ministre Justin Trudeau.

Le Comité national suisse a officiellement demandé lundi le report des JO. Le Comité australien a estimé que les Jeux ne pourraient se tenir en juillet. Se rangeant derrière l'avis de ses sportifs, consultés dimanche, et favorable pour les deux tiers à un report des Jeux, le comité olympique américain, plus grosse délégation aux JO, s'était aussi positionné en faveur d'un renvoi de l'échéance.

