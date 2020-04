Le Conseil d'administration de la FLF a pris une décision radicale ce mercredi: toutes les compétitions de jeunes, garçons et filles, de la saison 2019-2020 s'arrêtent avec effet immédiat et définitivement.

Les jeunes ne joueront plus au foot cette saison au pays

Moins d'une semaine après son homologue belge, la FLF décide de stopper net tous les championnats et coupes 2019-2020 de jeunes, garçons et filles, cette saison. En raison de la crise du covid-19, le Conseil d'administration de l'organe fédéral réuni ce mercredi a pris cette décision «avec effet immédiat et définitivement». En outre, la FLF a également décidé d'annuler la Journée nationale du football, prévue à l'origine le 14 juin.

Reste à présent à attendre la décision de la fédération concernant les compétitions seniors, vu que le bref communiqué fédéral se termine par cette phrase sibylline: «la FLF communiquera en temps utile pour la suite.» Pour rappel, après un première suspension jusqu'au 30 mars, l'organe faîtier du football grand-ducal avait décidé mercredi dernier de suspendre toutes les compétions seniors jusqu'au 27 avril. Affaire à suivre, donc...

