La gestion des coups de pied arrêtés a été la clef de ce match qui mettait en présence une équipe de Strassen euphorique la semaine dernière et une formation hammoise victime de l'ouragan dudelangeois. La tendance s'est inversée ce dimanche.

Sport 3 min.

«Les Hammois ont donné une leçon de réalisme»

La gestion des coups de pied arrêtés a été la clef de ce match qui mettait en présence une équipe de Strassen euphorique la semaine dernière et une formation hammoise victime de l'ouragan dudelangeois. La tendance s'est inversée ce dimanche.

Ce dimanche, on a rapidement pu observer deux équipes au système de jeu quasi-identique: une défense solide, un milieu de terrain central avec une sentinelle et deux relayeurs. Enfin, une attaque avec deux ailiers rapides et une pointe physique.

A partir de là, on pouvait s’attendre à un match équilibré dans le jeu et, logiquement, se dire qu’il allait se jouer sur un détail. L’un de ces détails fut donc la clé du match: les coups de pied arrêtés.

Grâce à une attaque plus mobile et rapide que la défense du RM Hamm Benfica, les locaux ont souvent mis en retard leurs adversaires dans leur placement défensif. Malheureusement, ils n’ont que rarement réussi à conclure leurs phases offensives par une frappe.

En effet, la dernière passe finissait trop souvent interceptée ou hors des limites du jeu. Cependant, les temps d’avance créés par les Strassenois leur permettaient d’obtenir de nombreux coups de pied arrêtés dans les 30-35 mètres hammois.

Eddire Mokrani pris dans l'étau Tony Mastrangelo-Gautier Bernardelli. Le RM Hamm Benfica est sorti du guêpier strassenois. Photo: Michel Dell'Aiera

En 90 minutes, Strassen en a obtenu une quinzaine dont deux penalties et une majorité de coups francs excentrés. Au-delà des penalties manqués, ces phases arrêtées n’ont pas été bien négociées. Et cela n’a pas été dû à la solidité aérienne des Hammois.

En effet, rares ont été les coups francs strassenois restés dans les limites du terrain. Face à une défense ne concédant aucune occasion dans le jeu, ces coups de pied arrêtés auraient dû permettre aux locaux de convertir leur domination.

Au contraire, ce sont les Hammois qui ont ouvert le score sur un corner en profitant d’un oubli sur Eurico Gomes (27e). Au retour des vestiaires, le scénario a été identique. On a pu observer un gros temps fort de Strassen (45e-60e) illustré par quelques fautes obtenues et ponctué par un penalty raté de Lourenco.

Ce furent les occasions de trop puisque sur une perte de balle en milieu de terrain, Cabral doublait la mise sur un contre rapide (60e). Pour conclure, Cabral mettait les siens à l’abri sur le seul coup franc axial obtenu par son équipe (63e).

Le RM Hamm Benfica punissait donc un certain manque de concentration des joueurs de Strassen puisque les deux premiers buts, s’ils résultaient d’erreurs individuelles, avaient un autre point commun. Ils ont chacun été inscrits juste après un arrêt de jeu consécutif à un remplacement de joueur.

Les Tops

Ronny Souto (RM Hamm Benfica): méga-influent dans le jeu car toujours bien placé pour demander le ballon, soulager le porteur du ballon, déclencher les attaques et bien défendre. Avec cette intelligence de placement, il peut jouer encore 10 ans, et tant mieux pour nous.

Inusable Ronny Souto qui tente ici de mettre en échec Kevin Lourenco. Photo: Michel Dell'Aiera

Ben Payal (Strassen): bien dans son rôle de sentinelle, il a souvent été présent. Un des rares à rester simple et donc efficace dans son jeu offensif.

Bertino Cabral (RM Hamm Benfica): son passage dans l’axe de l’attaque lui a permis d’être plus à l’aise et de marquer un doublé. Il a fait son job d’attaquant.

Les Flops

Kevin Lourenco (Strassen): il n’a pas été en dessous de ses coéquipiers mais son penalty manqué a plombé son match.

Pedro Ferro (RM Hamm Benfica): souvent en échec techniquement mais aussi sur les coups de pied arrêtés. Il a compensé cela avec sa générosité dans l’effort. Avec plus ou moins de maladresse puisque sa faute causant le penalty de Lourenco aurait pu plomber son équipe.

Théo Sully (Strassen): à son entrée en jeu à la 60e minute, l’option axiale que donnait jusque-là Benjamin Runser a disparu. Ses appels à réaction n’ont pas mis en danger la défense adverse. Ce type d’entrée ne remettra pas en question la hiérarchie en attaque.