Les grandes manoeuvres se poursuivent à Erpeldange

A la suite de la descente en Division 1, le club d'Erpeldange risque de connaître un mercato estival particulièrement chargé.

La saison 2018-2020 amorce un tournant à Erpeldange battu la semaine dernière lors du barrage par Medernach (1-3). Outre le départ de l'entraîneur Charles Leweck, d'autres éléments vont également quitter les Orangés à savoir Jamie Schank (Bourscheid), Sébastien Do Rosario, Mustapha Belkacem, Pit Bassing, Jimmy Tucana et Hugo Goncalves alors que Jeff Angelsberg Jeff (34 ans) et Mika Barrela (31 ans) vont mettre un terme à leur carrière.

A noter encore que Tom Scheier a prolongé d'une saison, Daniel Da Cunha Pereira de deux années et Keinus Bunga N'Kala de trois. Au rayon des arrivées, le club a acté le prêt pour une saison du défenseur Daniel Adam (22 ans, Useldange) et de l'attaquant Tom Pinto Da Cunha (22 ans, Vianden). Ce duo s'ajoute aux trois premiers joueurs recrutés par le club, il y a quelques jours.