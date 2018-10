Direction les labourés cette semaine avec la 31e édition du GP Comat de Contern qui s'est conclue avec la victoire du Français Théo Thomas chez les juniors et de la Belge Loes Sels chez les dames.

Les Français et les plats pays en force

Gros plan sur la course dames et celle des juniors

Cette épreuve internationale a été marquée chez les dames par la domination des représentantes des plats pays. La Belge Sels a dominé les deux jeunes Néerlandaises Puck Pieterse et Shirin van Anrooij alors que chez les juniors, on a assisté à un doublé français grâce à Théo Thomas et Hugo Jot alors que la troisième place est revenue au Belge Yorben Lauryssen. Du côté luxembourgeois, Loïc Bettendorff a fini cinquième de sa catégorie et Nathalie Lamborelle s'est classée treizième.



24 Le départ de la course des dames. Photo: kuva

