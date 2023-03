Les Championnats d’Europe en salle s’ouvrent ce jeudi et la délégation grand-ducale, représentée par cinq athlètes, nourrit des objectifs élevés. Enrhumé, Charles Grethen renonce à prendre le départ du 1.500 mètres.

Sport 3 min.

Athlétisme

Les folles ambitions des athlètes luxembourgeois à Istanbul

Christophe NADIN Les Championnats d’Europe en salle s’ouvrent ce jeudi et la délégation grand-ducale, représentée par cinq athlètes, nourrit des objectifs élevés. Enrhumé, Charles Grethen renonce à prendre le départ du 1.500 mètres.

Le nombre et la qualité. Il faut remonter à des temps immémoriaux pour trouver trace d’un contingent de la FLA aussi étoffé et compétitif dans les starting-blocks d’un événement majeur. Ils seront cinq Luxembourgeois à se mesurer aux meilleurs Européens à partir de ce jeudi à Istanbul dans un rendez-vous continental où l’émotion sera présente quelques semaines après le terrible tremblement de terre qui a mis en émoi tout le pays.



Des cours collectifs et gratuits pour préparer l'ING Night Marathon Entre toutes ses séances de coaching personnalisées, David Steffes consacre deux heures par semaine à un groupe de coureurs qui grossit à vue d'œil. Son but: les épauler gratuitement dans leur préparation à l'ING Night Marathon.

«Et on aurait dû être six», rappelle Arnaud Starck. L’entraîneur national des sprinteuses évoque l’indisponibilité de Vivien Henz (18 ans). Le spécialiste du 1.500m a dû renoncer parce qu’il est retenu par ses études universitaires aux Etats-Unis.

Les trois têtes de gondole de la délégation seront Bob Bertemes (poids), Charles Grethen (1.500m et 3.000m) et Patricia Van der Weken (60m). Le lanceur sera le premier à entrer en action ce jeudi. Bertemes cherchera d’abord à se qualifier pour la finale du lancer du poids programmée le lendemain. Une formalité sur le papier tant le colosse a impressionné depuis le début de l’année en signant notamment un nouveau record national (21,93 m) qui le place en tête du ranking européen et qui est tout simplement la deuxième performance mondiale de l’année derrière le jet stratosphérique de l’Américain Rayan Crouser (23,38 m).

Rêve de médaille

«Il a montré son niveau de forme et portera le dossard bleu réservé au meilleur Européen. Il faudra assumer», explique Arnaud Starck. Les concours dégagent toujours ce parfum d’incertitude lié à une élimination précoce en raison d’un, deux, voire trois essais mordus ou de repères mal pris. Bref, l’état de forme de l’élève de Khalid Alqawati ne le rend pas invulnérable et la concurrence sera sans pitié avec huit athlètes qui ont franchi la barre des 21m depuis le début de l’année. Bertemes porte l’espoir d’un pays qui attend une médaille continentale depuis la breloque d’argent décrochée par David Fiegen sur 800 m en 2006 à Göteborg.

Charles Grethen, lui, a revu son programme à la baisse en raison d’un refroidissement attrapé au retour de son meeting à Madrid en milieu de semaine dernière. Pas de 1.500m donc pour le demi-fondeur conscient que la concurrence est telle sur cette distance qu’attaquer les séries sans être à 100% ne serait pas une bonne idée. L’athlète misera tout sur le 3.000m pour se donner deux jours de récupération en plus. «Il faut avoir la chance de tirer une bonne série. Et pour Charles, ce serait une série qui va vite», poursuit Arnaud Starck.

L’athlétisme et le cyclisme comme locomotives Les deux disciplines se sont taillé la part du lion lors de la traditionnelle révision des cadres du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ce vendredi.

Les deux sprinteuses nourrissent aussi l’ambition de passer au moins un tour. C’est surtout vrai dans le chef de Patrizia Van der Weken. Son entraîneur précise l’objectif. «Ne pas franchir le premier tour serait un échec. La demi-finale est dans ses cordes et pourquoi pas la finale si les planètes s’alignent. Il faudra pour ça approcher, voire battre son record. La piste d’Istanbul est rapide et Patricia est davantage une athlète de championnat que de meeting.»

Déjà qualifiée depuis longtemps, l’Ettelbruckoise a eu le temps de peaufiner son approche de façon sereine. Très constante, il lui faudra encore gratter quelques centièmes pour flirter avec son meilleur temps.

Sur les haies, Victoria Rausch devra elle aussi claquer un chrono sous les 8’’20 pour espérer atteindre les demi-finales et rééditer sa performance de Munich l’an dernier.

Vera Hoffmann s’alignera, elle, sur le 1.500 m. Restée sur sa faim l’été dernier, l’athlète du Celtic a redémarré en fanfare 2023 avec un record national décroché mi-février à Dortmund en 4’11’’03. De quoi gonfler son moral avant ces championnats continentaux.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.