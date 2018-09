La page Bielefeld est tournée, le Club Luxembourg a les yeux rivés sur la réception de la Moldavie et Luc Holtz pourra compter sur un groupe au grand complet.

Sport 2 min.

Les feux sont au vert pour Maxime Chanot

Eddy RENAULD La page Bielefeld est tournée, le Club Luxembourg a les yeux rivés sur la réception de la Moldavie et Luc Holtz pourra compter sur un groupe au grand complet.

Au lendemain de la défaite concédée en match amical contre Bielefeld (1-4), les joueurs de Luc Holtz on repris le chemin de l'entraînement à trois jours de la réception de la Moldavie dans le cadre de la 1re journée de la Ligue des nations. Au menu du jour, un entraînement programmé en fin d'après-midi.



Une séance à laquelle Maxime Chanot a pris part. Le joueur de New York avait quitté prématurément ses partenaires mardi soir après seulement 38 minutes de jeu à la suite d'une blessure au genou. "Il n'y a rien de grave, C'était juste un coup. Il ne faut pas oublier que Maxime a dû digérer trois vols et le décalage horaire. Cela ne servait à rien d'insister", avance Luc Holtz.



Le coach national pourra donc compter sur son groupe dans sa totalité. Dan Da Mota se plaint toujours de la béquille qu'il a reçue face aux Allemands mais il a pris part à la séance de ce mercredi soir. Anthony Moris aussi. Victime d'un coup lundi soir, le gardien de Virton a disputé une mi-temps contre la formation de Jeff Saibene et s'est entraîné sans le moindre problème.



Seul Ralph Schon a eu droit à un programme adapté. Le dernier rempart de Strassen a passé une bonne partie de l'entraînement sur un vélo d'appartement avant de finir par quelques exercices spécifiques mais à l'instar de Chanot, il n'y a pas de raison de s'alarmer. "Ralph a pris un coup. Il s'est ménagé ce soir mais je n'ai pas d'inquiétude" précise le sélectionneur national.

Durant ces 80 minutes d'entraînement l'Ettelbruckois a beaucoup insisté sur la circulation du ballon et l'animation dans le jeu. La réception de Bielefeld n'a pas tourné comme il l'espérait mais il peut vivre avec. "Je n'étais pas satisfait de ce que j'ai vu mais il y avait des circonstances. Certains garçons avaient joué 48 heures avant, tout le monde n'est pas au même niveau sur le plan physique." Et Holtz de conclure: "Je n'ai pas envie de dévoiler mes plans aux scouts moldaves que ce soit au niveau des hommes ou de l'animation. Ce qui est certain, c'est que je vais changer certaines choses".



Les 23 de Luc Holtz

Gardiens: Tim Kips (Magdebourg/ALL), Anthony Moris (Virton/BEL), Ralph Schon (Strassen)

Défenseurs: Dirk Carlson (Grasshopper/SUI), Maxime Chanot (New York City/USA), Laurent Jans (Metz/FRA), Mathias Jänisch (Differdange), Enes Mahmutovic (Yeovil Town/ANG), Kevin Malget (F91), Chris Philipps (Legia Varsovie/POL)

Milieux: Leandro Barreiro (Mayence/ALL), Florian Bohnert (Pirmasens/ALL), Daniel Da Mota (Racing), Lars Gerson (Norrköping/SUE), Christopher Martins (Troyes/FRA), Mario Mutsch (Progrès), Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol/MOL), Danel Sinani (F91), Olivier Thill (Oufa/RUS), Vincent Thill (Pau/FRA)

Attaquants: Aurélien Joachim (Virton/BEL), Maurice Deville (Mannheim/ALL), David Turpel (F91)